НБУ проведет повторный аукцион по продаже недвижимости

Нацбанк 23 июля на повторном аукционе планирует продать офисно-складской комплекс, приобретенный в собственность в счет погашения долга по кредитам, предоставленным банкам Украины.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Департамент закупок и продаж в соответствии с решением правления Национального банка Украины от 25 мая 2020 года № 350-рш осуществляет отчуждение путем проведения аукциона на сайте zakupki.prom.ua объекта недвижимого имущества, приобретенного в собственность Национальным банком Украины в счет погашения долга по кредитам, предоставленным банкам Украины, а именно: офисно-складской комплекс под букв. "А", площадь 6390 кв. м., расположенный по адресу: Киевская обл., Киево-Святошинский район, с. Святопетровское, ул. Киевская , д. 43", - говорится в сообщении.

НБУ проведет аукцион по продаже недвижимости flickr.com

Дата проведения электронных торгов - 23 июля 2020 года.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Национальный банк провел 26 июня аукцион по продаже недвижимости, приобретенной в собственность по кредитам рефинанса.