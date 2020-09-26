На Закарпатье хотят построить огромный горнолыжный курорт, чтобы провести Олимпиаду

На Закарпатье хотят провести зимнюю Олимпиаду, а для этого власти области анонсировали строительство масштабного горнолыжного курорта.

Об этом в пятницу, 25 сентября, рассказал закарпатский губернатор Алексей Петров, передает Украинская правда.

Глава областной госадминистрации отметил, что в регионе хотят возвести масштабный горнолыжный курорт, который будет больше базы в Буковеле примерно в пять раз.

"Сейчас готовится проект горнолыжного курорта, который будет в 5 раз больше своего аналога в Ивано-Франковской области (Буковель). Ориентировочная стоимость публичных инвестиций 300 млн евро", - подчеркнул он.

Петров добавил, что, возможно, здесь можно будет даже провести зимнюю Олимпиаду. Кроме того, вскоре начнется строительство дороги на Драгобрат, к самому высокогорному курорту Украины.

На Закарпатье построят новый горнолыжный курорт pixabay.com

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