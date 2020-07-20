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На выходных у Офиса президента митинговали риэлторы

20.07.2020 - 09:32

В Киеве под зданием Офиса президента прошел митинг риэлторов, которые выступили против законопроекта "О риелторской деятельности", который позволяет покупать или арендовать недвижимость исключительно через риэлторов из единой базы.

Об этом сообщила одна из участниц акции Маргарита Погосбекова.

"Законотворцы придумали закон, чтобы продать, купить, сдать в аренду любой гражданин мог, только обратившись к риэлтору. Радоваться бы - люди будут вынуждены идти к нам, и платить за услуги. А мы протестуем. Потому что понимаем - насильно мил не будешь. Мы не хотим стать частью схемы, напоминающей рэкет. И играть по правилам кукловодов!", - сообщила она.

По ее словам, риэлторы поняли, что те полномочия, которыми их хотят наделить создатели законопроекта - "это кусок сыра в мышеловке".

"Чтоб через нас добраться до денег народа - собственников недвижимости. Всех граждан не возьмешь под контроль, и данью не обложишь. А создать прослойку, собирающую взносы и передающую их "куда надо" прикрывшись обязательной риэлторской услугой - до этого додумались. А тех риэлторов, кто в этой схеме участвовать не захочет - легко устранят. С помощью странных структур, внешне похожих на органы самоуправления...", - отметила участница митинга.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Нотариальная палата пришла к выводу, что законопроект о риэлторской деятельности существенно вмешивается в процедуры отчуждения и передачи в аренду объектов недвижимости и не может быть принят в текущей редакции.

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