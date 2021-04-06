На Волыни глава Хозсуда пять лет живет в "недострое". Фото

Глава Хозяйственного суда Волынской области Николай Шум указал в декларации свой дом в Луцке, как недостроенный, но в котором проживает.

Как сообщают местные СМИ, в декларации судьи за 2020 год, которую он обнародовал 30 марта, указано что служитель Фемиды проживает в доме, площадь которого равняется 346 метрам. Известно, что Шум декларирует свой недостроенный дом с момента внедрения электронного декларирования – с 2015 года.

Описание: Дом главы Хозяйственного суда Волынской области Источник: sylapravdy.com Alt:

Этот дом записан на супругу судьи – нотариуса Ирину Шум. Кроме этой недвижимости в декларации еще фигурирует дом площадью 78 "квадратов" в Ковеле, но глава Хохсуда не скрывает, что не живет там.

Журналистам судья признался, что живет всего в двух комнатах, в остальной части дома продолжается ремонт.

Описание: Дом главы Хозяйственного суда Волынской области Источник: sylapravdy.com Alt:

Описание: Дом главы Хозяйственного суда Волынской области Источник: sylapravdy.com Alt:

За прошлый год Николай Шум получил 1,3 млн гривен зарплаты и почти 7 тыс. гривен от ВНУ им Леси Украинки. На его счетах – 736 тысяч гривен.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве обворовали квартиру судьи Соломенского районного суда Виктории Жовноватюк. Происшествие произошло ночью на этих выходных. По словам судьи, преступники решились ее ограбить, после того как она подала декларацию о доходах.