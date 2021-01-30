На Тайване достраивают небоскреб, который будет поглощать углекислый газ. Фото

На Тайване построят небоскреб в виде нити ДНК, который способен поглощать углекислый газ.

Как сообщает Designboom, проект уже почти построен. Он располагается в Тайбэе, за его реализацию взялось архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures. На каждом этаже небоскреба высадят различную растительность, в итоге дом "сможет поглощать" до 130 тонн углекислого газа и вредных выбросов.

Описание: Тайванский небоскреб Источник: designboom.com Alt:

Разработчики проекта называют его "жилым деревом" или "вертикальной землей". За разработку ландшафта отвечает компания из Сан-Франциско SWA.

Сегодня объект уже почти построен. Внутри проводятся отделочные работы, высаживаются сады и запускаются водопады. Полностью сдать комплекс планируют в конце этого года.

Спиралевидная форма здания открывает красивый панорамный вид на горизонт. Из окон также видна башня Taipei 101, которая считается самой высокой в мире.

Описание: Тайванский небоскреб Источник: designboom.com Alt:

Согласно техническим характеристикам здания, оно способно противостоять землетрясениям и оборудовано системой сбора дождевой воды. Также здание оборудовано солнечными батареями, а большинство отходов будет перерабатываться в компост и удобрять растительность.

Описание: Тайванский небоскреб Источник: designboom.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в китайской провинции Цзянсу построят небоскреб высотой 500 метров с абсолютно зеркальным фасадом. Над разработкой проекта работала архитектурная компания SOM и будет называться "Центр финансов Гренландии". Это здание также будет устойчивым к землетрясениям.