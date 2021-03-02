На строительстве казарм в Одесской области украли 11 млн гривен: завершено расследование

Завершено досудебное расследование по присвоению 11 млн гривен бюджетных средств при строительстве казарм в Одесской области.

Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

"Следствие установило, что должностные лица Вооруженных сил Украины в сговоре с представителями ООО организовали прием поддельных актов по завышенным объемам выполненных работ по строительству казарм в Лиманском районе, за которые из бюджета было выплачено более 11 млн гривен", - рассказали правоохранители.

Так среди подозреваемых оказался начальник Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления ВСУ в составе Минобороны, заместитель начальника управления - главный инженер Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления ВСУ, начальник отдела расквартирования войск и землепользования - заместитель начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления, руководство подрядной и субподрядной организаций.

Следователи ГБР также выяснили, что к схеме привлекли инженера технадзора из Киева, который систематически согласовывал предоставленные ему акты без какого-либо выезда на строительство.

Описание: Строительство казарм в Одесской области Источник: dumskaya.net Alt:

Как известно, возведение казарм в поселке Черноморском Лиманского района проходило в рамках масштабной всеукраинской программы строительства жилья для военнослужащих, передает Думская.

Здесь должны были построить пять улучшенных казарм. Тендеры на их строительство выиграли три фирмы: ОАО "Одестрансбуд", ЧП "Проект-Актив", ООО "СКА-Дарина". Минобороны выделила на это 20 млн гривен. За эту сумму также должны были провести работы по внутренней отделке и обустройству мебелью. Тепло-, водо- и газоснабжение должен был обеспечить квартирно-эксплуатационный отдел Одессы под руководством подполковника Дмитрия Конюхова.

Кроме того, стоит отметить, что строительство велось с явными нарушениями норм: в части зданий, которые кое-как заселились, из-за сырости образовался грибок. При этом каким-то образом эти казармы оказались неподключенными к канализации.

В расследовании прокуратуры позже выяснилось, что в проведении тендеров тоже были нарушения, на что начальник квартирно-эксплуатационного управления Игорь Литвинюк заявил: "Согласно моему субъективному мнению, нарушений в проведении процедурных закупок, которые обозначены в представлении военной прокуратуры Южного региона Украины, не выявлено".

В ходе расследования были установлены факты необоснованного увеличения стоимости закупок, что привело к удорожанию строительных работ. К тому же перенос сдачи объектов также привел к повышению их стоимости.

Подчеркнем, что строительство казарм нередко сопровождаются подобными скандалами. Как сообщали НЕРУХОМІ, бывший чиновник Вооруженных сил Украины допустил растрату 3 млн гривен во время строительства казарм в Бахмуте (Донецкая область).