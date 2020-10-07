На Позняках несколько месяцев разрушается здание: власти не спешат решать проблему

В Дарницком районе Киева продолжает разрушаться здание теплового пункта по улице Драгоманова, 35-б. Сегодня здание не просто аварийное, оно несет реальную угрозу для проходящих мимо людей – кусок стены может отвалиться в любой момент.

Как сообщали НЕРУХОМІ, здание было построено еще в 2004 году. Отмечается, что перед строительством наземное озеро или болото засыпали, но при этом образовалась подземное. "Геодезию не сделали, фундамент хлипкий. По Бажана панельные дома тоже стали "плыть". Хоть и не так эффектно", - рассказали местные жители.

Наш ресурс писал об этой проблеме еще в июле. Однако ее до сих пор так и не решили. Застройщик попытался укрепить данное здание специальными стяжками, но как видно, это не помогло.

Описание: Аварийное здание на Позняках Источник: kiev.segodnya.ua Alt:

Как сообщает Сегодня, здание теплового пункта застройщик так и не передал на баланс. Жители близ стоящего дома утверждают, что, если аварийное здание рухнет, они могут остаться без воды, а это 374 квартиры.

Описание: Аварийное здание на Позняках Источник: kiev.segodnya.ua Alt:

В Дарницкой райадминистрации сообщили, что застройщик должен был проверить состояние аварийного здания. Однако была ли проведена экспертиза – сейчас неизвестно.

В РГА утверждают, что следят за тем, чтобы возле аварийного здания не ходили пешеходы и не парковались автомобилисты, но когда решится проблема с помещением – не сообщили.