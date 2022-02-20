На Манхеттене построят энергосберегающий небоскреб, покрытый лилиями. Фото

В Нью-Йорке рядом с Брайант-парком в самом центре Манхеттена собираются построить энергосберегающий небоскреб, фасад которого будет частично покрыт азиатскими лилиями.

Описание: Дом с лилиями построят в Нью-Йорке Источник: dezeen.com Alt:

Как сообщает Dezeen, проект разрабатывала американская компания Studio Vural. На изображениях изображен небоскреб с изогнутой вершиной, который возвышается рядом со зданием American Radiator Building — башней в готическом стиле, построенной еще в 1923 году.

Описание: Дом с лилиями построят в Нью-Йорке Источник: dezeen.com Alt:

По словам архитекторов, для фасада выбрали азиатские лилии неспроста, поскольку им не нужен специальный уход, так как растение отличается своей неприхотливостью. Система посадки будет состоять из легких бетонных грядок, поддерживаемых стальным каркасом.

Для полива будет использоваться дождевая вода с повторным использованием сточных вод здания. В случае необходимости можно будет использовать для этих целей дронов.

По расчетам авторов проекта, новостройка будет отличаться низким расходом энергии с минимальным влиянием на окружающую среду. Здание Lilly будет иметь тройное остекление, а растительность обеспечит дополнительную изоляцию.

Описание: Дом с лилиями построят в Нью-Йорке Источник: dezeen.com Alt:

Стоит отметить, что азиатские лилии цветут каждую весну красным, желтым и оранжевым цветом, все остальное время они остаются зелеными.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на территории Манхеттена построили жилое здание, где строительным материалом послужил переработанный мусор, включая керамическую сантехнику, в том числе и унитазы.