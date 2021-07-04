На Манхэттене достраивают самый высокий жилой небоскреб в США. Фото

В Китае построили небоскреб высотой свыше 600 метров. Фото
Высота здания превысила 600 метров
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В этом году в Нью-Йорке на Манхэттене собираются достроить небоскреб Central Park Tower, который должен стать самым высоким жилым домом в США.
Central Park Tower
ecotechnica
Как сообщает Forbes, располагаться высотка будет на 57-й улице, недалеко от знаменитых Бродвея и Карнеги-холла. Высота дома – 472 метра, поэтому жильцы на последних этажах смогут видеть у своих окон пролетающие мимо вертолеты.
Средняя стоимость квадратного метра в апартаментах превышает 35 тысяч долларов, за жилье здесь придется заплатить от 7 млн долларов. Пятикомнатные квартиры продаются по 65 млн долларов, а пентхаус оценили в 95 млн долларов. Для будущих жильцов будут доступны сад, свой ресторан и бассейн. Первые семь этажей займет люксовый универмаг Nordstorm, который вложился в строительство.
Central Park Tower
ecotechnica
Central Park Tower
ecotechnica
Над проектом трудились архитекторы из бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, а девелопером выступила компания Extell Development. Начиная с 2005-го года Extell выкупала в центре города старые здания, чтобы на их месте впоследствии возвести небоскреб. Обошлось это компании в 67 млн долларов. Стоит отметить, что часть фасада сохранили в том же виде, в каком она была до начала строительства небоскреба. Сам фасад входит в особый список архитектурного наследия города.
Central Park Tower
ecotechnica
Кроме того, застройщику пришлось выкупать "право на воздух" у Лиги студентов, которая располагается по соседству. Стоило это дополнительных 60 млн долларов. Однако не все участники Лиги поддерживали это высотное строительство, суды длились до 2016 года, которые, впрочем, закончились в пользу Extell Development. Общая стоимость строительства превысила 3 млрд долларов.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нью-Йорке планируют также построить небоскреб, высотой более 700 метров, он будет состоять из 160 этажей. При этом создатели хотят сделать проект максимально энергоэффективным: здесь будут установлены специальные турбины для ветра и фотоэлектрические фасады.
Высота здания превысила 600 метров
При этом общий объем строительства сократился
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