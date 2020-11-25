На Львовщине раскрыли схему незаконного строительства

Сотрудники львовской налоговой службы выявили незаконную схему, организованную местным предпринимателем, связанную со строительством жилых комплексов на территории области.

Об этом сообщает ГНС на своей странице в Facebook.

Налоговики установили, что строительство многоквартирных домов велось с нарушениями. Так, у застройщика отсутствовали декларации о начале выполнения строительных работ и декларации о готовности объекта к эксплуатации.

Налоговая установила, что регистрацию построенных зданий провели с нарушением законов и градостроительных требований.

Для предоставления легального статуса многоквартирным домам через связанных лиц жилая недвижимость была внесена в уставный фонд общества.

Ориентировочная стоимость недвижимости составила более 89 млн гривен. По данному факту прокуратура Львовской области завела уголовное производство.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Харькове разоблачили масштабную схему по незаконному строительству многоэтажных домов и уклонения от неуплаты налогов. При этом все документы были оформлены на студента одного из харьковских вузов.

После того, как строительство заканчивалось, все тот же студент через суд вводил его в эксплуатацию и перезаключал договора с клиентами на покупку квартир.