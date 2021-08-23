На Львовщине экс-чиновница ГАСИ попалась на взятке

На взятке в $20 тысяч задержали бывшую сотрудницу Госархстройинспекции во Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснили правоохранители, бывшая чиновница совместно с руководством департамента львовской ГАСИ организовала схему, по которой взимались средства из застройщиков, которым нужно было получить разрешение на начало строительных работ. Такая "услуга" стоила 24 тысячи долларов. Экс-чиновница выполняла в схеме роль посредника.

Согласно сообщению Службы безопасности, женщину задержали во время получения одной из частей взятки – 20 тысяч долларов. По данному факту открыто уголовное дело, проверяется причастность чиновников Львовской ГАСИ к схеме.

Как сообщали НЕРУХОМІ, 4 ноября главу Львовской райгосадминистрации задержали при получении взятки, за которую чиновник обещал помочь с изменением целевого назначения участка земли. С самого начала чиновник требовал 21 тысячу гривен за свое содействие в строительстве автозаправочной станции, изменив целевое назначение земельного участка. Но затем передумал и попросил талоны на тысячу литров дизтоплива.