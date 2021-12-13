На европейскую архитектурную премию претендуют 23 объекта из Украины

В список номинантов престижной европейской премии Мис ван дер Роэ в области архитектуры вошли 23 украинских объекта, девять из них находятся в Киеве.

Еврокомиссия и Фонд Миса ван дер Роэ объявили первый список в феврале, второй — в сентябре. Всего участвуют 532 работы со всей Европы.

Описание: Один из номинантов - VG Horse Club Источник: miesarch.com Alt:

Среди украинских номинантов: VG Horse Club (Харьков), детский сад в Обуховке (Днепропетровская область), Dental Clinic (Харьков), кампус B12 в UNIT.City (Киев), Roshen Plaza (Киев), КУБ: Временный выставочный павильон Музея Революции Достоинства (Киев), школа А+ (Киев), Bankhotel (Львов), пешеходный и велосипедный мост через Владимирскую горку (Киев), частная Креативная международная детская школа (Львов), ЖК Tetris Hall (Киев), Мемориал Героям Небесной Сотни (Львов), реставрация Спасского бастиона и площади вокруг церкви Спаса на Берестове (Киев), реконструкция улицы Яворницкого (Днепр), штаб-квартира Энзим (Львов), Земля медведей и волков (Черкассы), Печерская международная школа (Киев), Дачный отель Глебовка (Киевская область), Rock House (Киевская область), Центр митрополита Шептицкого, Украинский католический университет (Львов), Театр на Подоле (Киев), сезонный многоцелевой парковый павильон Сцена (Днепр), пространство синагог (Львов).

Как известно, премия была учреждена в 1987 году и названа в честь немецкого архитектора-модерниста Людвига Миса ван дер Роэ. Награда вручается фондом Миса в Барселоне каждые два года лучшим проектам современной архитектуры. Из-за карантина премию не вручали в прошлом году. Главный победитель получает 60 тысяч евро и статуэтку в виде уменьшенной копии павильона в Барселоне.