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Минюст собирается устроить большую распродажу тюрем

06.08.2020 - 15:59

Министерство юстиции готовится к большой распродаже тюрем, а также анонсировало большое строительство учреждений пенитенциарной системы.

Об этом рассказал в четверг, 6 августа, глава Минюста Денис Малюська.

Министр предполагает, что после распродажи тюрьмы утратят свое целевое назначение и будут уничтожены. Малюська отметил, что главной ценностью для покупателей будут крупные земельные участки к которым будут подведены все коммуникации.

"Означает ли продажа тюрем то, что мы будем выпускать осужденных на свободу? Нет. Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", — подчеркнул министр.

Так, первый объект, предложенный для продажи, - государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№132)". Малюська также рассказал, что на данный момент 27 тюрем в Украине находятся в "замороженном" состоянии - они не используются, при этом на их удержание и охрану тратятся деньги из государственного бюджета.

В ближайшее время будут представлены первые лоты и появится возможность их осмотра потенциальными покупателями. О датах аукционов будет сообщено отдельно.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Министерство юстиции Украины уже давно планировало привлечь инвесторов к пользованию закрытыми тюрьмами и земельными участками. В рамках проекта предусматривалось, что инвестор может получить земельный участок и старое здание в черте города в свое пользование, если построит в другом месте новое здание для СИЗО по международным стандартам. Проект до сих пор так и не реализован.

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