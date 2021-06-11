Минрегион разработал новый формат градостроительной документации

Новый формат электронных документов относительно комплексного развития территорий (генплан городов, детальный план территорий) был разработан Минрегионом и утвержден Кабинетом министров.

Об этом заявил министр Алексей Чернышов, сообщили в пресс-службе ведомства.

По его словам, новая разработка позволит унифицировать подходы к различным форматам градостроительных документов. Прежде всего говорится о графических, текстовых и других параметрах, что в итоге позволит ускорить работу с документацией, сделает ее более доступной. Это также ускорит наполнение земельного и градостроительного кадастров и улучшит взаимодействие между системами.

Описание: Разработан новый формат градостроительных документов Источник: Alt:

Как сообщил Чернышов, это постановление Кабмина поможет в реализации закона о планировании использования земель, который должен вступить в силу 24 июля этого года.

После того, как решение заработает, станет известно, как необходимо разрабатывать комплексные планы – новый вид градостроительной документации на уровне территорий территориальных общин.

Как сообщали НЕРУХОМІ, мошенники все чаще начали использовать несовершенство е-системы в строительной отрасли для своих корыстных целей. Так жертвой злоумышленников стал ведущий инженер по техническому надзору Олег Шандрик. Также данные о разрешении на строительство ЖК 50Avenue на проспекте Победы, 50а в Киеве появились в электронной системе, несмотря на то, что Госархстройинспекция не согласовывала это строительство. Тем не менее в системе появилась информация о внесении изменений в несуществующем разрешении.