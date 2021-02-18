Минрегион хочет ослабить процедуру выдачи застройщикам разрешительной документации

Минрегион разрабатывает проект постановления, которое упростит процедуру проведение государственного архитектурно-строительного контроля и выдачу застройщикам разрешительной документации.

Об этом заявил глава ведомства Алексей Чернышов во время заседания Совета директоров Конфедерации строителей Украины, передает в четверг, 18 февраля, пресс-служба Министерства.

По его словам, документ сейчас проходит процедуру согласования со всеми необходимыми центральными органами исполнительной власти, и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение Кабмина. Таким образом правила на рынке строительства будут упрощены, давление на компании будет снижено, а сам рынок станет более прозрачным.

Тем не менее, Чернышов считает, что следует ввести ответственность застройщика на всех этапах строительства.

Описание: В Минрегионе рассказали о ходе реформы Источник: istockphoto.com Alt:

"Рынок должен быть прозрачным, а контроль понятным. Показатель успеха реформы - это капитал, который мы таким образом сможем привлечь в эту отрасль. К сожалению, на сегодняшний день в жилищное строительство инвестиций практически нет. Никто не хочет заходить на рынок с непрозрачными и непонятными условиями работы", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что власти восстановили контроль органов местного самоуправления по объектам класса последствий СС1 и СС2 в пределах 101-го населенного пункта, где сосредоточено 92% всего строительства в стране. Также создан единый центральный орган исполнительной власти - Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины. Во время переходного периода ГИАГ будет осуществлять архитектурно-строительный контроль и надзор за объектами класса последствий СС1, СС2 и СС3.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Верховной Раде 16 февраля зарегистрировали законопроекты №№ 5071 и 5072, относительно реформирования и повышения ответственности в сфере градостроительной деятельности. Как рассказал автор, их цель - это полное изменение и реформирования органов ГАСИ.