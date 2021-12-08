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Маск продал последний свой особняк и теперь уже официально стал бездомным

Владимир Гришенко 08.12.2021 18:51

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Американский изобретатель и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск полностью избавился от все своей недвижимости и официально стал бездомным.

Как сообщает Fox News, последнее принадлежавшее ему жилье – особняк, расположенный на 19 гектарах земли с видом на залив Сан-Франциско, Маск продал со значительной скидкой, выручив 30 млн долларов. Изначальная цена была 37,5 млн долларов. Поместье было построено в 1912 году графом Кристианом де Гинье, французским аристократом. Его семья прожила здесь более века, а в 2017 году его приобрел Илон Маск за 23,4 млн долларов. О том, что миллиардер нашел покупателя для своего последнего дома, стало известно в середине ноября, а что сделка совершена – только сейчас. Кто купил у главы Tesla особняк – неизвестно, имя покупателя держится в секрете.

Описание:

Илон Маск продал последнее свое поместье

Источник:

AP Photo

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Как сообщали НЕРУХОМІ, свое поместье Маск продал не с первой попытки. Изначально ценник был на уровне 37,5 млн долларов, затем он опустился до 32 млн. В итоге недвижимость продали за 30 млн. Внутри него 9 спален, 10 ванных комнат, банкетный зал, кухня профессионального уровня с двуспальными апартаментами для личного шеф-повара. Рядом с домом располагается бассейн, зеленая лужайка и гараж на три авто и оборудован навес, под которым можно разместить еще восемь машин.

Американский изобретатель сейчас вынашивает идею создания колонии на Марсе. Сегодня он снимает сборный дом, стоимость которого не превышает 50 тысяч долларов.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

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