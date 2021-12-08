Маск продал последний свой особняк и теперь уже официально стал бездомным

Американский изобретатель и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск полностью избавился от все своей недвижимости и официально стал бездомным.

Как сообщает Fox News, последнее принадлежавшее ему жилье – особняк, расположенный на 19 гектарах земли с видом на залив Сан-Франциско, Маск продал со значительной скидкой, выручив 30 млн долларов. Изначальная цена была 37,5 млн долларов. Поместье было построено в 1912 году графом Кристианом де Гинье, французским аристократом. Его семья прожила здесь более века, а в 2017 году его приобрел Илон Маск за 23,4 млн долларов. О том, что миллиардер нашел покупателя для своего последнего дома, стало известно в середине ноября, а что сделка совершена – только сейчас. Кто купил у главы Tesla особняк – неизвестно, имя покупателя держится в секрете.

Описание: Илон Маск продал последнее свое поместье Источник: AP Photo Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, свое поместье Маск продал не с первой попытки. Изначально ценник был на уровне 37,5 млн долларов, затем он опустился до 32 млн. В итоге недвижимость продали за 30 млн. Внутри него 9 спален, 10 ванных комнат, банкетный зал, кухня профессионального уровня с двуспальными апартаментами для личного шеф-повара. Рядом с домом располагается бассейн, зеленая лужайка и гараж на три авто и оборудован навес, под которым можно разместить еще восемь машин.

Американский изобретатель сейчас вынашивает идею создания колонии на Марсе. Сегодня он снимает сборный дом, стоимость которого не превышает 50 тысяч долларов.