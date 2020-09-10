Мариупольские власти собираются покупать жилье у местных жителей

Власти Мариуполя будут закупать жилье у местных жителей, которые собираются его продавать.

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу горсовета.

Так, Департамент по работе с активами Мариупольского городского совета будет приобретать жилые дома общей площадью не более 262 кв.м, а жилой - не менее 109 кв.м. Дом может располагаться в любом из районов города. Главное, чтобы он был благоустроено: с выполненными отделочными работами, с водопроводом, канализацией, центральным отоплением, электроснабжением, газоснабжением, если последнее предусмотрено проектом дома.

Для участия в конкурсе подается заявление-предложение (с указанием стоимости, адреса квартиры, количества комнат и общей площади), копии правоустанавливающих документов и технического паспорта на объект недвижимости, а также копии паспортов и идентификационных номеров собственников или доверенность.

Горсовет Мариуполя будет выкупать жилье pixabay.com

Заявления принимают с 11 до 30 сентября включительно. Жилые дома для выкупа будут определяться посредством проведения конкурса.

В пресс-службе горсовета напомнили - все документы необходимо подавать официально только через Центр предоставления административных услуг. Сделки проводят напрямую с собственниками жилья.

Как сообщали НЕРУХОМІ, власти Мариуполя собираются до конца этого года запустить дешевую ипотеку, которая поможет местным жителям покупать жилье по более выгодным условиям.