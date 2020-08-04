Люксовая квартира в Лондоне за 6 евро: в Британии в лотерею разыгрывают элитную недвижимость

В Великобритании в лотерею разыгрывают квартиру класса люкс стоимостью в 550 тыс. евро и расположенной в одном из самых востребованных районов северного Лондона. Ее владельцем может стать любой, кто купит выигрышный лотерейный билет за 6 евро.

Элитную недвижимость в Лондоне разыгрывают в лотерею dailymail.co.uk

Как сообщает Daily Mail, продажа билетов закончится 31 декабря 2020 года, победителя объявят в течение 14 дней.

Элитную недвижимость в Лондоне разыгрывают в лотерею dailymail.co.uk

Квартира площадью 39 кв.м в Кентиш-Тауне может похвастаться гостиной открытой планировки, полностью оборудованной кухней и впечатляющей террасой. В задней части расположена маленькая комната, которую можно превратить в спальню или домашний офис. На кухне – вся техника: встроенная посудомоечная и стиральная машина, холодильник с морозильной камерой. Недавно оборудованная ванная комната может похвастаться кафельным полом и стенами под мрамор, душевой кабинкой и полотенцесушителем. В помещении недавно сделали ремонт с использованием огнестойких и звукоизоляционных материалов.

Элитную недвижимость в Лондоне разыгрывают в лотерею dailymail.co.uk

Дом распложен в нескольких минутах ходьбы от метро Kentish Town, по соседству живут актеры Том Хиддлстон и Чарльз Дэнс, а также ведущий британского конкурса Bake Off Ноэль Филдинг. В нескольких минутах ходьбы – оживленная одноимённая улица, рыночные районы Камдена и парки Хэмпстед-Хит и Примроуз-Хилл.

Элитную недвижимость в Лондоне разыгрывают в лотерею dailymail.co.uk

Директор сайта WinMyDreamHome.com, на котором выставлен объект, Марк Жерсон, отметил, что эта инициатива поможет поддержать местные независимые компании, которые сильно пострадали от последствий Covid-19. Именно им пожертвуют определенный процент прибыли.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Италии стали снова продавать недвижимость по одному евро. Речь идет о коммуне Чинкуэфронди в регионе Калабрия, что на юге страны.