В Одессе "черные риелторы" помогли "приватизировать" десятки МАФов

В Одессе обнаружили десятки МАФов, которые при помощи "черных риелторов" переоформили свои объекты в капитальные здания.

Об этом сообщил начальник Одесского ГАСКа Александр Авдеев, сообщают местные СМИ.

Примечательно, что некоторых, якобы, и вовсе не существует: их демонтировали или на месте работает только лоток. Сейчас комиссия проверят около 30-ти таких фактов. Уже это сделали с объектами по адресам: Королева, 43, 80/1, 85г, Левитана, 118а, Офицерская, 40, Небесной сотни, 14а / 4н, Вавилова, 50д, Костанди, 162/3 и другие. Они числятся как частная собственность.

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Руководитель ГАСКа отметил, что пока нет материально-технической базы для выполнения предписаний по демонтажу. Он намерен просить депутатов выделить финансирование на эти работы. Кроме того, он предложил привлечь работников "Муниципальной стражи" к охране должностных лиц при демонтаже.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Днепре промышляла группа "черных риелторов", которые забирали у людей право собственности на недвижимость, а сами незаконно удерживали их в собственных домах.