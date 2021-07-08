Тренды и антитренды в интерьере: что советуют дизайнеры

Если сравнить разные периоды, можно заметить, как каждому из них присущи "свои" тренды в оформлении квартир. Вчера мы любили обои с принтами, сегодня предпочитаем естественный минимализм. Вчера у нас был миллион комнат на кабинет-кухню-столовую, а сегодня свободная планировка и open-space. Чем отличаются сегодняшние тренды от тех, что были еще лет 15 назад, и причем здесь Черная дыра забвения, в которую летят шкафы-купе – мы обсудили с ведущими специалистами украинских архитектурных компаний Софией Журко и Анной Луговской.

Описание: Тренды vs антитренды. Не дайте моде управлять вами Источник: НЕРУХОМІ Alt:

Сегодня альтернативой длинным кухням во всю стену нередко служат гарнитуры, дополненные кухонным островом. В чем особенность и преимущество такого решения? Есть ли какие-то технологические нюансы установки острова, которые возможны не в каждой квартире?

София Журко: Рабочий треугольник, образуемый островом – это must have на кухне для хозяйки. Нередко остров – это еще дополнительная рабочая поверхность и/или барная стойка. Хотя и правда есть моменты, которые важно учитывать. Прежде всего это проходы вокруг острова – они должны быть минимум 90 см между островом и стеной.

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Если же вы ставите плиту на остров, помимо "подпольных" коммуникаций нужно помнить еще и о вытяжке. Это островная вытяжка, воздуховод от которой тянется по потолку до вентиляционного канала. Важно предусмотреть опуск потолка во всей кухне, либо частично в зоне воздуховода. В лофтовых интерьерах это можно оставить "на виду", но если у вас более классическая квартира и потолки 2,7 м, то, сами понимаете, подшивать их особо некуда, т. к. минус 20 см – и вы уже живете в хрущевке. Если бюджет ремонта позволяет, можно поставить внутриостровную вытяжку с рециркуляцией воздуха. Она монтируется в остров рядом с варочной панелью и на сегодня это самое современное решение.

Описание: Автор проекта: София Журко Источник: Alt:

Анна Луговская: Да, "островная" кухня – это явный тренд современности. Помимо эстетической стороны, ее плюс еще в том, что остров может заменить полноценный гарнитур. В нем могут располагаться раковина и бытовая техника. Столешница может использоваться как дополнительная рабочая зона или барная стойка. Также в острове можно организовать места хранения.

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Но не всегда есть возможность реализовать это решение в проектах. Во-первых, площадь помещения должна быть не менее 25 кв.м. Во-вторых, при монтаже острова с раковиной или посудомойкой заранее нужно продумать подведение труб. А это не всегда возможно, поскольку пол потребуется приподнять, чтобы провести все коммуникации. Необходимо также на этапе ремонта предусмотреть подведение электрики в полу для подключения встроенной техники и розеток.

Описание: Автор проекта: Анна Луговская Источник: Alt:

Людям, воспитанным в типовой застройке, балкон раньше представлялся узким, холодным, но все же исключительно отдельным помещением в квартире. Сейчас же отношение к ним меняется, их делают открытой зоной отдыха, либо застройщики порой предлагают их сразу в виде лоджии. Каковы, по вашему мнению, сегодняшние тренды в отношении этой зоны?

С.Ж.: Я считаю, сегодняшний тренд – открытые, не застекленные балконы. Когда у тебя есть островок свежего воздуха, куда можно вынести кресло и три горшка с гортензиями, ты уже счастливый человек. Да, в холодное время года этот островок фактически отмирает, но обратите внимание: если это балкон, то вы за него и платите, как за балкон.

Поделюсь из личного опыта: я покупала свою квартиру специально с открытым балконом. У меня это целая маленькая терраса в 11 кв.м., и я никогда в жизни ее не застеклю. Ведь туда можно поставить небольшой гриль, шезлонг для принятия солнечных ванн или по утрам на коврике заниматься йогой. Особенно это актуально сейчас, в пандемию. Когда ты постоянно сидишь дома, но при этом можешь находиться на свежем воздухе – это очень здорово. Мне кажется, ЖК в дальнейшем будут делать именно открытые балконы и террасы.

Описание: Автор проекта: София Журко Источник: Alt:

А.Л.: Раньше балкон и правда был местом хранения вещей, которые использовались редко, а то и вовсе никогда, из серии "не нужно, а выбросить жалко". Сегодня же, в изначальной планировке квартир от застройщика, балкон может выполнять функцию места отдыха, рабочей зоны и пр. Я только положительно отношусь к совмещенным балконам, если они еще и с панорамными окнами! С точки зрения дизайна, такая планировка добавляет ощущение легкости и простора.

Конечно, проблема хранения никуда не девается, и для этого нужно обустраивать отдельные места. Большая благодарность застройщикам, которые предусматривают комнаты для велосипедов, скейтов, самокатов и т.д., а также отдельные кладовые между лестничными площадками. Это огромный плюс для жильцов и дизайнера.

Описание: Автор проекта: Анна Луговская Источник: Alt:

Если раньше огромный шкаф-купе был непременным атрибутом любого уважающего себя интерьера, то сейчас ему все чаще предпочитают отдельные гардеробы. Всегда ли это удобнее и живы ли при этом створчатые шкафы как альтернатива гардеробам? Когда и где ставят одно, когда – другое?

С.Ж.: Гардеробная комната удобнее всегда. Не бывает удобных шкафов-купе – это тренд, который остался в далеких 2000-х, и туда ему и дорога. Удобное, вместительное решение для хранения – это только гардероб. Заходишь внутрь – и все перед глазами. Нет вот этого постоянного передвигания дверей и беготни, как со шкафами-купе. Плюс в них же вечно ломаются направляющие, все трещит, собирает пыль, отваливается.

Что же касается створчатых шкафов, они безусловно живы, и живы будут долго. По сути, это альтернатива гардеробу в тех случаях, когда он необязателен или на него нет места – скажем, в детской или в гостевой комнате. Однако в мастер-блоке мы всегда стараемся выделить место для отдельной гардеробной комнаты, а также выделить гардероб для верхней одежды в прихожей.

Описание: Автор проекта: София Журко Источник: Alt:

А.Л.: Моя любимая тема – "Гардеробные", мечта многих женщин и мужчин. Каждый второй, а может и чаще, проект подразумевает в планировке гардеробную комнату. Реже на входе в квартиру, чаще – в master-спальне. Можно заранее спланировать расположение вещей и предметов, под человека и его привычки. Вы видите все вещи сразу и можете комбинировать между собой, не делая лишних открываний/передвижек дверей.

Иногда мне задают вопрос: "Может, сделаем шкаф-купе вместо распашного?". Мой однозначный ответ – нет. Я в свое время на себе испробовала это "чудо-творение" в дизайне и стараюсь избегать таких решений. Обоснований много – от ограниченного доступа ко всем вещам до лишнего места скопления пыли в направляющих.

Описание: Автор проекта: Анна Луговская Источник: Alt:

За последние годы "каноны" отделки сильно отошли от привычной классики в виде обоев. Популярными стали более нестандартные декоративные решения, в том числе отделка панелями с текстурой дерева. Чем обусловлена, по вашему мнению, такая любовь к естественным текстурам, и долго ли еще этот тренд обещает держаться?

С.Ж.: Нельзя однозначно сказать, что обои – это ушедший тренд, они все еще актуальны. Но если мы говорим о более современной стилистике, они и правда уходят на второй план. Сегодня в тренде эстетика натуральности, такой себе эффект мазанки: арки, смазанные углы, как будто известью отделанные стены – этого эффекта достигают, используя штукатурку из минеральной крошки.

Что же касается дерева – да, стены покрывают шпонированными панелями. Используют шпон дуба, ореха, палисандра – можно перечислять бесконечно. Это модно уже лет 7-8, и тренд продолжает жить. Многие дизайнеры, кстати, комбинируют: выполняют отделку стен панелями на ⅔ высоты, а последняя часть – либо покраска, либо штукатурка. Думаю, комбинация этих видов отделки будет жить еще долго.

Описание: Автор проекта: София Журко Источник: Alt:

А.Л.: Эко-тренд вошел в нашу жизнь и стал очень популярен. Мне кажется, каждая сфера деятельности так или иначе подключилась к этому модному веянию. Эффект усилила пандемия, так как люди стали больше уделять внимание здоровью и экологии. Конечно, это не обошло и дизайн интерьера. Шпонированные панели очень красиво смотрятся на стенах. Вариантов исполнения огромное количество. Они могут просто прямым полотном покрывать стену, или же чередоваться со стеклом; также с помощью профилей можно создавать индивидуальный дизайн. Есть еще вариант использования шпонированных реек в интерьере и т.д.

Тренд экологичности только набирает свои обороты! Это мы видим не только в панелях на стенах, но и в других отделочных материалах.

Описание: Автор проекта: Анна Луговская Источник: Alt:

Вместо квартир, разделенных на уйму отдельных помещений, люди все чаще обращают внимание на студии, на просторные квартиры со свободной планировкой. Насколько хорошо, по-вашему, этот тренд сегодня прижился в умах людей, привыкших к типовой застройке с миллионом комнат?

С.Ж.: Это произойдет окончательно только с переменой поколений, мне кажется. Потому что предложить маме совместить кухню с гостиной – это непременные протесты: "я же буду жарить котлеты и запах будет по всей комнате, зачем мне это надо, ни в коем случае!". Ну, либо ваши родители должны быть очень "насмотренными", много путешествовать – в таком случае они, может, и согласятся на подобное. Но это единичные случаи. В большинстве же своем они слишком долго жили в отдельных комнатах – и ведь для них это было не так давно.

Молодежь на квартиры с планировкой open-space настроена больше. Но вот какие-то нетипичные объединения – это пока сложно для всех. До сих пор нам кажется чем-то таким "вау", когда отдельно стоящая ванна расположена в спальне. Но, по сути, это же и является объединением пространства в чистом виде.

Описание: Автор проекта: София Журко Источник: Alt:

А.Л.: Прижился и довольно хорошо. Помещения open-space способствуют легкому и удобному планированию под желания заказчика. Кухней-студией уже никого не удивишь, а вот совмещенная мастер-спальня со своим санузлом и гардеробной комнатой сейчас пользуется большой популярностью. Более решительные заказчики соглашаются и на ванну в спальной комнате. Но это не для всех.

Те заказчики, которые большую часть жизни прожили в "хрущевках", охотно отказываются от коридоров в пользу общего пространства гостиной, но не всегда готовы на кухню-студию. Жареные рыбные котлеты держат верх над всеми аргументами. Но интерьер в первую очередь создается для заказчиков, и для дизайнера их пожелания всегда будут приоритетом.

Описание: Автор проекта: Анна Луговская Источник: Alt:

Лето – время ремонтов. Уверены, что советы архитекторов и дизайнеров помогут вам разобраться во всех сложностях задуманных обновлений своей жилплощади. Однако, стоит помнить, что тренд это или антитренд, но его реализацию разумней доверить специалисту.