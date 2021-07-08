Тренды и антитренды в интерьере: что советуют дизайнеры

В Китае запретили строить небоскребы, высота которых превышает 500 метров
Власти Китая решили упорядочить градостроительные нормы
Новости
Если сравнить разные периоды, можно заметить, как каждому из них присущи "свои" тренды в оформлении квартир. Вчера мы любили обои с принтами, сегодня предпочитаем естественный минимализм. Вчера у нас был миллион комнат на кабинет-кухню-столовую, а сегодня свободная планировка и open-space. Чем отличаются сегодняшние тренды от тех, что были еще лет 15 назад, и причем здесь Черная дыра забвения, в которую летят шкафы-купе – мы обсудили с ведущими специалистами украинских архитектурных компаний Софией Журко и Анной Луговской.
Тренды vs антитренды. Не дайте моде управлять вами
НЕРУХОМІ
Сегодня альтернативой длинным кухням во всю стену нередко служат гарнитуры, дополненные кухонным островом. В чем особенность и преимущество такого решения? Есть ли какие-то технологические нюансы установки острова, которые возможны не в каждой квартире?
София Журко: Рабочий треугольник, образуемый островом – это must have на кухне для хозяйки. Нередко остров – это еще дополнительная рабочая поверхность и/или барная стойка. Хотя и правда есть моменты, которые важно учитывать. Прежде всего это проходы вокруг острова – они должны быть минимум 90 см между островом и стеной.
Если же вы ставите плиту на остров, помимо "подпольных" коммуникаций нужно помнить еще и о вытяжке. Это островная вытяжка, воздуховод от которой тянется по потолку до вентиляционного канала. Важно предусмотреть опуск потолка во всей кухне, либо частично в зоне воздуховода. В лофтовых интерьерах это можно оставить "на виду", но если у вас более классическая квартира и потолки 2,7 м, то, сами понимаете, подшивать их особо некуда, т. к. минус 20 см – и вы уже живете в хрущевке. Если бюджет ремонта позволяет, можно поставить внутриостровную вытяжку с рециркуляцией воздуха. Она монтируется в остров рядом с варочной панелью и на сегодня это самое современное решение.
Автор проекта: София Журко
Анна Луговская: Да, "островная" кухня – это явный тренд современности. Помимо эстетической стороны, ее плюс еще в том, что остров может заменить полноценный гарнитур. В нем могут располагаться раковина и бытовая техника. Столешница может использоваться как дополнительная рабочая зона или барная стойка. Также в острове можно организовать места хранения.
Но не всегда есть возможность реализовать это решение в проектах. Во-первых, площадь помещения должна быть не менее 25 кв.м. Во-вторых, при монтаже острова с раковиной или посудомойкой заранее нужно продумать подведение труб. А это не всегда возможно, поскольку пол потребуется приподнять, чтобы провести все коммуникации. Необходимо также на этапе ремонта предусмотреть подведение электрики в полу для подключения встроенной техники и розеток.
Автор проекта: Анна Луговская
Людям, воспитанным в типовой застройке, балкон раньше представлялся узким, холодным, но все же исключительно отдельным помещением в квартире. Сейчас же отношение к ним меняется, их делают открытой зоной отдыха, либо застройщики порой предлагают их сразу в виде лоджии. Каковы, по вашему мнению, сегодняшние тренды в отношении этой зоны?
С.Ж.: Я считаю, сегодняшний тренд – открытые, не застекленные балконы. Когда у тебя есть островок свежего воздуха, куда можно вынести кресло и три горшка с гортензиями, ты уже счастливый человек. Да, в холодное время года этот островок фактически отмирает, но обратите внимание: если это балкон, то вы за него и платите, как за балкон.
Поделюсь из личного опыта: я покупала свою квартиру специально с открытым балконом. У меня это целая маленькая терраса в 11 кв.м., и я никогда в жизни ее не застеклю. Ведь туда можно поставить небольшой гриль, шезлонг для принятия солнечных ванн или по утрам на коврике заниматься йогой. Особенно это актуально сейчас, в пандемию. Когда ты постоянно сидишь дома, но при этом можешь находиться на свежем воздухе – это очень здорово. Мне кажется, ЖК в дальнейшем будут делать именно открытые балконы и террасы.
Автор проекта: София Журко
А.Л.: Раньше балкон и правда был местом хранения вещей, которые использовались редко, а то и вовсе никогда, из серии "не нужно, а выбросить жалко". Сегодня же, в изначальной планировке квартир от застройщика, балкон может выполнять функцию места отдыха, рабочей зоны и пр. Я только положительно отношусь к совмещенным балконам, если они еще и с панорамными окнами! С точки зрения дизайна, такая планировка добавляет ощущение легкости и простора.
Конечно, проблема хранения никуда не девается, и для этого нужно обустраивать отдельные места. Большая благодарность застройщикам, которые предусматривают комнаты для велосипедов, скейтов, самокатов и т.д., а также отдельные кладовые между лестничными площадками. Это огромный плюс для жильцов и дизайнера.
Автор проекта: Анна Луговская
Если раньше огромный шкаф-купе был непременным атрибутом любого уважающего себя интерьера, то сейчас ему все чаще предпочитают отдельные гардеробы. Всегда ли это удобнее и живы ли при этом створчатые шкафы как альтернатива гардеробам? Когда и где ставят одно, когда – другое?
С.Ж.: Гардеробная комната удобнее всегда. Не бывает удобных шкафов-купе – это тренд, который остался в далеких 2000-х, и туда ему и дорога. Удобное, вместительное решение для хранения – это только гардероб. Заходишь внутрь – и все перед глазами. Нет вот этого постоянного передвигания дверей и беготни, как со шкафами-купе. Плюс в них же вечно ломаются направляющие, все трещит, собирает пыль, отваливается.
Что же касается створчатых шкафов, они безусловно живы, и живы будут долго. По сути, это альтернатива гардеробу в тех случаях, когда он необязателен или на него нет места – скажем, в детской или в гостевой комнате. Однако в мастер-блоке мы всегда стараемся выделить место для отдельной гардеробной комнаты, а также выделить гардероб для верхней одежды в прихожей.
Автор проекта: София Журко
А.Л.: Моя любимая тема – "Гардеробные", мечта многих женщин и мужчин. Каждый второй, а может и чаще, проект подразумевает в планировке гардеробную комнату. Реже на входе в квартиру, чаще – в master-спальне. Можно заранее спланировать расположение вещей и предметов, под человека и его привычки. Вы видите все вещи сразу и можете комбинировать между собой, не делая лишних открываний/передвижек дверей.
Иногда мне задают вопрос: "Может, сделаем шкаф-купе вместо распашного?". Мой однозначный ответ – нет. Я в свое время на себе испробовала это "чудо-творение" в дизайне и стараюсь избегать таких решений. Обоснований много – от ограниченного доступа ко всем вещам до лишнего места скопления пыли в направляющих.
Автор проекта: Анна Луговская
За последние годы "каноны" отделки сильно отошли от привычной классики в виде обоев. Популярными стали более нестандартные декоративные решения, в том числе отделка панелями с текстурой дерева. Чем обусловлена, по вашему мнению, такая любовь к естественным текстурам, и долго ли еще этот тренд обещает держаться?
С.Ж.: Нельзя однозначно сказать, что обои – это ушедший тренд, они все еще актуальны. Но если мы говорим о более современной стилистике, они и правда уходят на второй план. Сегодня в тренде эстетика натуральности, такой себе эффект мазанки: арки, смазанные углы, как будто известью отделанные стены – этого эффекта достигают, используя штукатурку из минеральной крошки.
Что же касается дерева – да, стены покрывают шпонированными панелями. Используют шпон дуба, ореха, палисандра – можно перечислять бесконечно. Это модно уже лет 7-8, и тренд продолжает жить. Многие дизайнеры, кстати, комбинируют: выполняют отделку стен панелями на ⅔ высоты, а последняя часть – либо покраска, либо штукатурка. Думаю, комбинация этих видов отделки будет жить еще долго.
Автор проекта: София Журко
А.Л.: Эко-тренд вошел в нашу жизнь и стал очень популярен. Мне кажется, каждая сфера деятельности так или иначе подключилась к этому модному веянию. Эффект усилила пандемия, так как люди стали больше уделять внимание здоровью и экологии. Конечно, это не обошло и дизайн интерьера. Шпонированные панели очень красиво смотрятся на стенах. Вариантов исполнения огромное количество. Они могут просто прямым полотном покрывать стену, или же чередоваться со стеклом; также с помощью профилей можно создавать индивидуальный дизайн. Есть еще вариант использования шпонированных реек в интерьере и т.д.
Тренд экологичности только набирает свои обороты! Это мы видим не только в панелях на стенах, но и в других отделочных материалах.
Автор проекта: Анна Луговская
Вместо квартир, разделенных на уйму отдельных помещений, люди все чаще обращают внимание на студии, на просторные квартиры со свободной планировкой. Насколько хорошо, по-вашему, этот тренд сегодня прижился в умах людей, привыкших к типовой застройке с миллионом комнат?
С.Ж.: Это произойдет окончательно только с переменой поколений, мне кажется. Потому что предложить маме совместить кухню с гостиной – это непременные протесты: "я же буду жарить котлеты и запах будет по всей комнате, зачем мне это надо, ни в коем случае!". Ну, либо ваши родители должны быть очень "насмотренными", много путешествовать – в таком случае они, может, и согласятся на подобное. Но это единичные случаи. В большинстве же своем они слишком долго жили в отдельных комнатах – и ведь для них это было не так давно.
Молодежь на квартиры с планировкой open-space настроена больше. Но вот какие-то нетипичные объединения – это пока сложно для всех. До сих пор нам кажется чем-то таким "вау", когда отдельно стоящая ванна расположена в спальне. Но, по сути, это же и является объединением пространства в чистом виде.
Автор проекта: София Журко
А.Л.: Прижился и довольно хорошо. Помещения open-space способствуют легкому и удобному планированию под желания заказчика. Кухней-студией уже никого не удивишь, а вот совмещенная мастер-спальня со своим санузлом и гардеробной комнатой сейчас пользуется большой популярностью. Более решительные заказчики соглашаются и на ванну в спальной комнате. Но это не для всех.
Те заказчики, которые большую часть жизни прожили в "хрущевках", охотно отказываются от коридоров в пользу общего пространства гостиной, но не всегда готовы на кухню-студию. Жареные рыбные котлеты держат верх над всеми аргументами. Но интерьер в первую очередь создается для заказчиков, и для дизайнера их пожелания всегда будут приоритетом.
Автор проекта: Анна Луговская
Лето – время ремонтов. Уверены, что советы архитекторов и дизайнеров помогут вам разобраться во всех сложностях задуманных обновлений своей жилплощади. Однако, стоит помнить, что тренд это или антитренд, но его реализацию разумней доверить специалисту.
Власти Китая решили упорядочить градостроительные нормы
В ФГИ сообщили, откуда берут данные для автоматической оценки недвижимости
В результате пострадали два человека
В Фонде развития предпринимательства рассказали о требовании банков
Что следует учесть, решая завести домашнего питомца для городского жилья