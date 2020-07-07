Кризис кризису рознь: застройщики рассказали, как справляются с последствиями карантина

Столичные девелоперы Perfect Group, Saga Development и ПСГ "Ковальская" рассказали НЕРУХОМІ, как карантин повлиял на строительный рынок и бизнес, какие произошли изменения в работе компаний и почему кризис 2020 года, вызванный COVID-19, отличается от кризисов, которые были ранее.

Алексей Коваль, руководитель проектов Perfect Group

Мы делаем сдержанно-пессимистический прогноз для рынка и сдержанно-оптимистический для компании. Некоторые фирмы с маленьким портфелем и без доступа к финансовому ресурсу действительно могут не пережить этот кризис. Они столкнутся с не очень высоким спросом, и будут демпинговать. Большие компании-девелоперы, наоборот, привлекут инвесторов. Они смогут предложить покупателям не только квадратные метры, но и надежность.

Мы серьезно выиграли за счет того, что уже имели многие практики прозрачной работы и были доступны онлайн.

Кризис-2020 уникален тем, что развитие ситуации не поддается четкому прогнозу. Поэтому мы делаем акцент на работе с рисками и стараемся минимизировать воздействие на компанию различных непредсказуемых факторов. У нас есть источники финансирования, благодаря которым мы закончим все текущие объекты даже при нулевом спросе от инвесторов. Сегодня далеко не все могут похвастаться такими возможностями – однако для нас это было очевидной практикой и до карантина.

Все карантинные меры мы вводили проактивно. Фиксированные смены на стройках, социальная дистанция, замеры температуры и антисептики – это быстро стало частью нашей повседневной рутины. Отделы продаж активизировались в онлайн. Сегодня мы можем как встретить клиента вживую в офисе или на объекте, так и провести онлайн-экскурсии по видео в любом из доступных мессенджеров. Однако это было и до карантина. Мы не заставляем человека звонить, чтобы просто узнать цену, и параллельно начать ему навязывать покупку. Наш инвестор может собрать информацию на сайте компании или конкретного ЖК, почитать отзывы, и только потом принять решение связаться с представителями отдела продаж. То, что хорошо работало и до карантина, оказалось единственно возможным подходом сегодня.

Игорь Райков, директор по производству Saga Development

Безусловно, карантин и кризис спровоцировали замедление экономики во всем мире. Однако это не значит, что текущую ситуацию можно сравнивать с предыдущим кризисом 2008 года. Сегодня условия совершенно другие. В последние годы рынок развивался по иному сценарию, чем перед кризисом 2008 года – без заемных средств и спекулятивного спроса, который в 2005-2007 годах позволял ценам на недвижимость расти на 50-100% в год. В последние годы рынок работал исключительно за средства частных инвесторов, к тому же, в последние полтора года предложение сократилось на 20%. Все это не создает предпосылок для обвала рынка. Максимум, что может произойти – рынок ужмется еще больше за счет переноса сроков запуска нового предложения.

В начале года мы планировали запуск 6 новых проектов, но из-за карантина их старт пришлось отложить.

Большое внимание мы уделяем формированию экосистемы партнерств. Кризис заставил нас пересмотреть отношение со многими подрядчиками и партнерами. С кем-то мы будем развивать отношения в будущем, с кем-то – уже нет.

Еще 3 года назад мы начали процесс диджитализации компании и всех бизнес-процессов: внедрили электронный документооборот и ERP-систему, BIM-инструменты при проектировании и строительстве, разработали и запустили собственное мобильное приложение для наших инвесторов и жителей домов, использовали инструменты Битрикс24 для управления продажами. С началом карантина все эти наработки пришлись очень кстати, и сейчас ускорение автоматизации и сокращение транзакционных издержек стало нашей приоритетной задачей.

Игорь Суботенко, заместитель генерального директора ПСГ "Ковальская"

Любой кризис для субъектов строительной отрасли имеет похожие последствия. Снижение доходов граждан, безработица и неутешительные прогнозы относительно экономического будущего неизбежно на некоторое время приводят к снижению спроса на жилую недвижимость. Падение продаж влечет за собой замедление темпов строительства для многих участников рынка. Особенно влиянию этого фактора подвержены строительные компании, у которых динамика работ непосредственно зависит от количества сделок.

Сейчас мы видим, что отложенный спрос по всем направлением восстанавливается.

Даже во время активной фазы карантина, работы на строительных площадках объектов "Ковальской Недвижимости" не останавливались. Мы сами себя обеспечиваем строительным материалом и имеем достаточно ресурсов, чтобы не отставать от графиков и продолжать строительство своими силами.

Как и в случае со многими застройщиками, наши сотрудники испытывали логистические трудности в связи с транспортными ограничениями. В апреле в несколько раз сократилась посещаемость потенциальных клиентов в наших отделах продаж, соответственно просели продажи. Эти проблемы удалось решить в течении первых недель карантина, наладив логистику. Также ввели онлайн-консультации, что помогло оживить активность покупателей.

Как производитель строительных материалов, в апреле-мае мы фиксировали падение продаж основной строительной продукции (бетон, железобетон и тротуарная плитка) в среднем на 15-40% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. В то же время мы заметили рост продаж газобетона и сухих строительных смесей в указанный период. Это говорит о том, что для украинцев карантин стал отличным поводом для бытовых ремонтов и частного строительства.