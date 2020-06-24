Ипотека по 10%: миф или реальность

Президент Владимир Зеленский во время своей большой пресс-конференции в очередной раз пообещал украинцам ипотеку под 10% годовых. Дешевые кредиты на жилье – довольно больная тема в Украине с учетом того, что у нас самые высокие ипотечные проценты в Европе. Подчеркнем, что в Норвегии, к примеру, вообще отрицательная кредитная ставка. Проживание на арендованной жилплощади или в тесной квартире для большинства семей – суровая реальность. Поэтому слова главы государства – это именно то, что очень хотят услышать многие. Но насколько реально их воплощение в жизнь, давайте разберемся.

Так что же сказал президент

По словам главы государства Владимира Зеленского, у каждого гражданина Украины будет возможность оформить ипотечный кредит под 10%. Более того, такой процент будет доступен уже "в ближайшее время". Однако президент обмолвился, что решение этого вопроса зависит, прежде всего, от готовности украинских банков.

Владимир Зеленский пообещал снизить ставку по ипотеке president.gov.ua

"Мы додавим банковскую систему, и банки будут не настолько осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что сейчас кризис не в Украине, а кризис в мире. Мы должны думать о нашей стране и наших гражданах", – подчеркнул глава государства.

Что думают банкиры

В финансовом секторе слова президента встретили без особого энтузиазма. Выражение "додавим банковскую систему", высказанное Зеленским, явно пришлось многим банкирам не по душе. Поэтому, говоря об ипотеке по 10%, они практически единогласно заявили, что такое в нашей стране практически невозможно. По крайней мере, точно не в ближайшее время, а заплатить за это придется либо вкладчикам, либо государству.

"Если говорить об ипотеке по 10%, то населению следует привыкнуть к депозиту по 5-6%. Я не уверен, что клиенты готовы так резко терять свою доходность. Плюс удержание налогов. То есть чистая ставка будет 3-4%. Не уверен, что население готово к такой ставке. Это (ипотека по 10%) может быть только за счет госпрограммы компенсации ставки и помощи в кредитовании дешевой ипотеки", – считает заместитель председателя правления ТАСкомбанка Олег Поляк.

В качестве решения, банки отмечают, что возможны программы частичной компенсации процентной ставки, а также финансовые инструменты, позволяющие отойти от плавающей ставки и фиксировать ставки на долгий срок.

Позиция регулятора

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб считает, что дешевая ипотека вполне реальна, но в ближайшее время практически неосуществима.

"Теоретически, это возможно. Но в таком случае цена ресурса должна составлять где-то 6%. В то же время посмотрите на те же госбанки: средняя ставка по депозитам 11%, а по некоторым продуктам – 13-14%. То есть, как минимум, должно пройти время, пока депозитные ставки не снизятся почти вдвое", - заявил он.

В свою очередь, первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова рассказала о факторах, которые мешают снизить проценты на ипотеку. Прежде всего – это карантин, введенный на фоне пандемии коронавируса. Из-за него сроки придется существенно сдвинуть.

Вопрос ипотеки - очень актуален для украинцев pixabay.com

"Для восстановления ипотеки нужна прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик. Поэтому очень многое зависит от того, каким будет выход из карантина. Если к концу II квартала все ограничения будут сняты и бизнес начнет восстанавливаться, то к концу года мы можем говорить о запуске ипотеки", - подчеркнула она.

При этом регулятор тоже подчеркнул, что таки придется снизить депозитные ставки. Тем не менее, запуск низких кредитов на жилье положительно отразится на смежных отраслях и станет дополнительным стимулом для восстановления экономики.

А вот в Минфине отметили законодательные ограничения, мешающие десятипроцентной ипотеке. В частности, речь идет о норме, связанной с пропиской детей, заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Если в квартире прописали ребенка, банк не сможет взыскать эту квартиру при неуплате по ипотеке. Если решить этот вопрос, это упростит многие процедуры", - рассказал министр.

Премьер Денис Шмыгаль решил не отставать от президента и в одном из последних интервью пообещал еще больше – снижение ипотечных ставок до 7-5%.

"Наша цель вообще 5-7%, а не 10%. 10% - это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинут экономику с места", - говорит глава правительства, при этом пообещал, что уже осенью будет наблюдаться удешевление финансовых ресурсов.

Какие проценты сегодня предлагают банки

Некоторые финучреждения уже сейчас предлагают ипотеку по 10%. Но такие предложения делаются далеко не всем и с определенными условиями. При этом средние эффективные ставки по рынку 15%. Однако, можем отметить тенденцию к их постепенному удешевлению. К примеру, директор департамента розничных клиентов Кредобанка Ольга Муха рассказала, что у них с нового года уже дважды снижались ипотечные кредиты и сегодняшняя ставка – далеко не предел.

В Правэкс Банке отметили, что у них есть программы, предлагающие кредиты на жилье под 10% годовых, но выдают их далеко не всем и при первоначальном взносе в 50%. Между тем, банкиры едины во мнении, что обеспечить низкую ставку по всем программам без поддержки государства сложно. Низкая процентная ставка может быть нацелена на узкий клиентский сегмент, к примеру, на ветеранов или бывших военных.

"Учитывая стоимость ресурсов мы не можем себе позволить сделать в чистом виде эффективную процентную ставку в 10%. Для реализации 10% и ниже нам будет необходима поддержка государственных институтов: либо рефинансирования НБУ под более дешевый ресурс, или компенсация процентной ставки заемщику из госбюджета, или местные программы", - пояснил начальник управления департамента розничного банкинга Укргазбанка Виталий Годун.

Когда кредиты на жилье подешевеют?

Как уже отмечалось выше, предпосылки для снижения ставок по ипотеке все-таки есть. НБУ уже снизил стоимость кредитов для банков до исторического минимума – 6%. Понижение учетной ставки — это положительный сигнал для рынка, но, как правило, кредитные ставки реагируют на изменение монетарной политики с большой задержкой.

Вопрос ипотеки актуален в Украине pixabay.com

По прогнозам экономистов, при самом оптимистичном сценарии украинская экономика начнет постепенно восстанавливаться не ранее сентября. Будет ли к тому времени банковская система готова к резкому удешевлению ипотеки — сложный вопрос. Исходя из сегодняшних условий, десятипроцентная ипотека возможна лишь года через два.

Какая может быть альтернатива

В качестве запасного варианта с застройщиками можно договориться о рассрочке. Девелоперы предлагают более приемлемые проценты, но вопрос безопасности для них тоже актуален. Большой плюс рассрочки – ее получить гораздо проще, чем ипотеку. Однако выдают ее на более короткие сроки. Если, к примеру, ипотека может выплачиваться около 20 лет, то рассрочка – в среднем, 2-3 года.

Подводя итог, можно сказать, что вопрос ипотеки решат не громкие слова политиков, а только системные преобразования банковской сферы, развитие экономики в стране, правильное перераспределение госресурсов и целевая поддержка банков, выдающих кредиты на жилье.

Рынок ипотечного кредитования – это возможность для сотен тысяч украинских семей получить качественное доступное жилье. Но в текущих условиях эту возможность не всегда можно реализовать.

У нас в стране сложилось исторически, что интересы простых украинцев всегда ставились на последнее место. Представители власти привыкли обещать золотые горы, но до реальных изменений, дело, как правило, не доходит. Президент, рассказывая о дешевой ипотеке, не учел ряд фундаментальных факторов, которые существенно усложняют реализацию этой инициативы в указанный срок. А до конца года осталось не так много времени…