Что будет с украинским рынком недвижимости? Прогнозы девелоперов

Представители столичных девелоперов Perfect Group, Saga Development и ПСГ "Ковальская" поделились с НЕРУХОМІ своими прогнозами относительно событий, которые произойдут на украинском рынке жилого строительства до конца 2020 года. В частности, рассказали, на что рассчитывать покупателям, как изменятся темпы строительства/продаж и трансформировались ожидания застройщиков с начала года.

Алексей Коваль, руководитель проектов Perfect Group

На рынке жилого строительства будет небольшой рост цен. Однако неравномерный. Компании без сильного имени и большого портфеля могут прибегнуть к снижению стоимости, чтобы привлечь покупателей. Тогда как фирмы с именем и солидным портфелем станут магнитами для покупателей и смогут повышать цены, получая "премию" за надежность.

Темпы жилого строительства могут снизиться до 20%. В основном за счет того, что многие компании будут заканчивать старые проекты, но не станут начинать новые. Спрос будет примерно таким же, как и в прошлом году. При этом эконом-жилье может сократиться, а премиум и бизнес – наоборот, вырасти.

Люди с хорошим доходом, собственники компаний не будут вкладывать деньги в расширение бизнеса в кризис, а решат переждать, инвестировав в квадратные метры. Что касается девелоперов, то крупные застройщики благодаря этой ситуации смогут аккумулировать спрос на себе. Мы прогнозируем увеличение темпа продаж к концу года для всех проектов.

Те люди, которые покупали метры в качестве инвестиций, и дальше продолжат это делать. Более того, многие сегодня выберут недвижимость вместо расширения собственного бизнеса в кризис. С другой стороны, покупатели квартиры-для-себя все равно имеют потребность улучшить условия проживания, кризис их не снял и не решил. Они так же продолжат копить деньги, брать кредиты и приобретать жилье. Больше всего пострадает эконом-сегмент, однако в Киеве, например, это всего 10% от первичного сектора.

Мы имеем сдержанно-оптимистический прогноз, который делаем с поправкой на имя компании, ее имидж, а также широкий портфель в разных сегментах от Комфорта и выше.

Игорь Райков, директор по производству Saga Development

Сейчас строительство отдельных объектов существенно тормозит невозможность получить согласование проектов внешних сетей от инстанций, которые находятся на карантине. Это, в свою очередь, влияет на сроки строительства и ввода домов в эксплуатацию. Мы рассчитываем, что после окончания карантина ситуация выровняется.

Мы ожидаем стабилизации рынка к осени. К этому периоду, по нашим прогнозам, темпы строительства, предложение и спрос должны вернуться к докарантинному уровню.

В период карантина сформировался отложенный спрос среди тех, кто нуждается в недвижимости, но не имеет на руках всей суммы и не уверен в своих возможностях выплачивать рассрочку. Как только финансово-экономическая ситуация в стране стабилизируется, эти люди вернутся к ранее отложенным сделкам.

При стабильном курсе доллара существенных изменений стоимости квадратного метра в этом году ожидать не стоит. Возможен рост в пределах 10%.

Игорь Суботенко, заместитель генерального директора ПСГ "Ковальская"

Если говорить о столичном рынке, то в Киеве на данный момент предложение по новопостроенным квадратным метрам превышает текущий спрос.

Последствия затяжного карантина и замедление деловой активности усугубили ситуацию. В марте-апреле многим столичным застройщикам пришлось остановить или замедлить темпы строительства новых объектов. Спрос на квадратные метры просел на фоне всеобщего волнения и экономического спада. Большинство девелоперов фиксировали падение продаж едва ли не на 80% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года.

По нашим наблюдениям, после активной фазы карантина спрос на недвижимость стал умеренно восстанавливаться. К примеру, в мае наши отделы продаж не выполнили план всего на 15%.

Работы на стройплощадках столицы также набирают обороты. Мы это видим по динамике продаж основных строительных материалов производства ПСГ "Ковальская", которые используются при первичном строительстве. Спрос на такую продукцию активизировался сразу после окончания активной фазы карантина и возобновления беспрепятственных транспортных перевозок.

Мы прогнозируем, что на докризисные показатели рынок первичной недвижимости вернется не раньше начала 2021 года. Кризис так или иначе ударил по доходам и планам потенциальных покупателей. Теперь им необходимо время для того, чтобы восстановить платежеспособность и решиться на крупную покупку.

Из-за замедления темпов строительства и снижения спроса в целом по рынку, до конца года мы увидим меньше новых объектов от столичных девелоперов. Большинство из них будут пытаться достроить и распродать свои текущие проекты.