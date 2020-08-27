Ландшафтный парк в ЖК STANFORD – идеальное место для отдыха и работы

Для внутреннего парка ЖК STANFORD от застройщика Perfect Group было заимствовано традиционное зонирование университетских городков.

Как отмечается на сайте жилкомплекса, двор будет закрыт от машин и посторонних. Зато в нем предусмотрены составляющие, которые сделают его местом силы: пространством для отдыха и работы, уединения и общения, развлечений и размышлений.

Ландшафтный парк в ЖК STANFORD

"Stanford - это современный дом, который имеет амбиции стать легендой, функциональной классикой, новой архитектурной доминантой Печерска на одной волне с рациональным подходом к организации жилого пространства", - подчеркивает застройщик.

Проектировщики также отмечают, что в парке Stanford найдется место для каждого жителя и для любых интересных событий. Так, здесь будет тенистая аллея, газоны, на которых можно будет заниматься йогой и спортом, различные площадки для детей, сухой фонтан, уличный кинотеатр и многое другое.

Ландшафтный парк в ЖК STANFORD

Архитекторов вдохновили образы интеллектуальной Америки - квинтэссенция свободы и развития, сдержанности и элегантности. "Это отражение особого образа жизни по образцу мировых проектов, объединяющих функциональность с эстетикой классицизма", - говорится на сайте ЖК.