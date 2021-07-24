В Лос-Анджелесе строят дома для бездомных, площадью 6 "квадратов". Видео

Власти американского Лос-Анджелеса приступили к массовому строительству жилья для бездомных, данная инициатива финансируется исключительно за счет бюджета города.

Как сообщает французская Le Figaro, уже удалось построить несколько десятков таких домов, себестоимость одного – приблизительно $6500, на постройку уходит полтора часа. Площадь такого домика – порядка 6 квадратных метров, однако они оборудованы двумя спальными местами, кондиционером и полками. К домам подведено отопление. Туалет, душ и стиральные машины находятся в отдельном общем помещении.

Первую такую "деревню" открыли в 2021 году, затем начали открывать и в других городах Калифорнии, Вашингтоне.

Отмечается, что в программе задача не только обеспечить жильем малоимущим, с ними работают бесплатно врачи, им предоставляется питание и помощь психологов. Их обучают и помогают найти работу. Жилье предоставляется на 3 месяца с возможностью продления.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Нидерландах разработали экологический дом, который на 90% будет состоять из картона. Проект получил название Wikkelhouse.