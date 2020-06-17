Как прописаться в ипотечном жилье: Кабмин обнародовал постановление

09:02, 17.06.2020 1066 2

Кабинет министров обнародовал постановление, которое предусматривает необходимость получения разрешения банка для регистрации места проживания в ипотечном жилье.

Соответствующий документ опубликован на официальном правительственном портале.

В частности, документом установлено, что "в случае пребывания жилья в ипотеке, доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств для регистрации места жительства дополнительно подается письменное согласие соответствующего ипотекодержателя или доверительного собственника".

Как прописаться в ипотечном жилье pixabay.com

В свою очередь работники органа регистрации обязаны проверять сведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество при подаче заявление для регистрации места проживания, не находится ли такое жилье в ипотеке или доверительной собственность, и соответственно, получил ли заявитель разрешение на регистрацию места жительства в таком жилье.

Постановление вступает в силу через пять дней со дня его опубликования.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее глава Минюста Денис Малюська заявлял, что изменения в правилах регистрации необходимы, чтобы создать благоприятные условия для дальнейшего развития ипотечного кредитования в Украине, а также усовершенствовать механизмы защиты имущественных прав.