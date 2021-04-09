Как построить собственное жилье: 11 шагов к осуществлению цели

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Очередной локдаун, несомненно, внесет свои коррективы для рынка недвижимости в Украине, поскольку в связи с распространением короновируса многие пересмотрели свои приоритеты на жилье. Поэтому, вместо приобретения квартиры в городе украинцы начали интересоваться загородной недвижимостью – собственными домами и коттеджами. Согласно официальным цифрам Госстата, в первый локдаун в первом полугодии 2020 году в Киеве общая площадь строительства нового жилья сократилась почти в шесть раз – до 3,68 млн кв метров. Зато в Киевской области она выросла вдвое – до 1,36 млн. кв метров.
В связи с этим предлагаем 11 шагов, как правильно подойти к возведению собственного дома и не попасться при этом впросак. Рекомендации специально для НЕРУХОМІ подготовил Денис Ванаш – CEO девелоперской компании Lukas Boutique Development и основатель юридической компании Vanash Urban Lawyers. Его девелоперская компания работает в формате Boutique Development, что значит фокус на небольших масштабах при высоком качестве, и особенно чувствительном подходе к желаниям инвесторов.
Когда встает вопрос с выбором земельного участка под застройку, необходимо сначала проверить наличие у земельного участка кадастрового номера и его целевое назначение. Информация об этом содержится в выписке из Государственного реестра прав на недвижимое имущество на земельный участок и в выписке из Государственного земельного кадастра. Если первый можно взять у нотариуса, то второй выдает Госгеокадастр. Но и первый и второй документы без проблем можно получить онлайн на сайтах Минюста и Госгеокадастра.
Как построить собственное жилье. Советы
pixabay.com
Для строительства индивидуального жилого дома наиболее приемлемым является целевое назначение – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) (код 02.01. Классификации видов целевого назначения земель).
Присвоение кадастрового номера земельному участку происходит при его формировании. Поэтому отсутствие кадастрового номера свидетельствует о ненадлежащем оформлении земельного участка как объекта недвижимости. До момента формирования земельного участка, его невозможно приобрести или получить на него какие-то другие права.
Перед приобретением участка следует проверить наличие водоснабжения, канализации, газификации, электрических линий. Стоит отметить, что собственноручно проводить коммуникации – чрезвычайно затратное дело. Если есть желание инвестировать в автономность будущего дома (устройство солнечных панелей, устройства геотермального поля для отопления и кондиционирования), в таком случае отсутствие доступных коммуникаций не является препятствием для строительства.
Хотя без электрических линий, в любом случае не обойтись. Также важным является изучение вопроса водоснабжения, поскольку бурение скважин также имеет свои подводные камни.
Важным также является вопрос проверки наличия беспрепятственного проезда к земельному участку. Бывает так, что он проходит исключительно через другие земельные участки, находящиеся в частной собственности других лиц. В таком случае необходимо заранее решить с соседями вопрос пользования землей для проезда (прохода) с оформлением соответствующего сервитута.
Кроме того, что результаты инженерно-геодезических изысканий необходимы для проектных организации при разработке проекта будущего дома, топографическая съемка земельного участка позволяет проверить могут ли в будущем возникнуть имущественные споры с соседями. Те могут (ошибочно или преднамеренно) захватить часть чужого земельного участка и успеть построить на ней свою ограду или какое-нибудь придомовое сооружение.
Как построить собственное жилье. Советы
pixabay.com
Эти меры необходимы для определения плотности почв земельного участка, чтобы впоследствии выбрать тип фундамента будущего дома. Другим важным фактором является определение уровня грунтовых вод на земельном участке. В случае, если он высокий, тогда при строительстве необходимо будет проводить работы по водопонижению уровня грунтовых вод, что в конечном итоге значительно повлияет на стоимость нового дома.
Чтобы получить строительный паспорт необходимо обратиться в исполнительный комитет местного совета, на территории которого находится земельный участок с соответствующим заявлением при строительстве дома не выше двух этажей без учета мансарды с площадью до 300 квадратных метров. К заявлению необходимо предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок, эскизные намерения застройки, а также по желанию проект строительства.
В случае разработки проекта на основании строительного паспорта, следует обратиться в проектную организацию, которая учтет индивидуальные требования клиента. Кроме того, она не только будет сопровождать строительство дома, осуществляя авторский надзор, а также может помочь в выборе строительных материалов, разработке интерьера дома и ландшафтного дизайна.
При формировании технического задания проектной организации, рекомендуем руководствоваться двумя принципами – экологичностью и энергоэффективностью.
Как построить собственное жилье. Советы
pixabay.com
Для начала надо выбрать подрядчика. После этого обратиться в исполнительный комитет местного совета (ЦНАП), на территории которого находится земельный участок, с сообщением о начале выполнения строительных работ.
После регистрации уведомления о начале выполнения строительных работ подрядчик может начинать стройку на земельном участке. При необходимости можно привлечь независимого инженера по техническому надзору, если надо дополнительно контролировать технологию и порядок выполнения строительных работ подрядчиком.
После завершения строительства нужно обратиться в организацию, у которой есть квалификационный сертификат с целью разработки паспорта технической инвентаризации. Уже потом с декларацией о готовности объекта к эксплуатации обратиться в исполнительный комитет местного совета (ЦНАП).
Как построить собственное жилье. Советы
pixabay.com
Для регистрации права собственности на дом необходимо обратиться к государственному регистратору прав на недвижимое имущество (ЦНАП или частный нотариус соответствующего нотариального округа) с пакетом документов, в который входят правоустанавливающие документы на земельный участок, технический паспорт на дом и декларация о готовности объекта к эксплуатации. Результатом такого обращения будет внесение регистратором в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество информации о государственной регистрации права собственности на дом.
Возвести собственный дом – гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сейчас здесь изложены лишь юридические аспекты и советы по ведению строительства. Каждая, даже незначительная ошибка, обязательно ударит по карману. Очень многое зависит от выбранного подрядчика. Если его идеи будут совпадать с тем, что хочет клиент, процесс строительства будет приятным и эффективным, а жилье со временем станет уютным для семьи.
Шуляк рассказала, как продвигается реформа градостроительства
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