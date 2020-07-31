Гороскоп инвесторов: как разные знаки зодиака ведут себя в отделе продаж

Принимая глобальные решения, к которым, несомненно, относится приобретение квартиры или дома, люди ведут себя по-разному. Причиной определенной стратегии поведения, в частности, может быть знак Зодиака.

Как созвездие, под которым рождён потенциальный инвестор, влияет на его действия в отделе продаж застройщика – читайте в материале НЕРУХОМІ.

ОВЕН

Представители этого знака имеют мощный, несгибаемый характер и упрямство в достижении своих целей. Для Овнов очень важно, чтобы всё было по их правилам, соответствовало их видению и ожиданиям. Они привыкли руководить всеми процессами в своей жизни, поэтому в отделе продаж Овны будут настаивать, чтобы все этапы процесса соответствовали их позиции.

Даже самые талантливые менеджеры по продаже недвижимости не смогут увернуться от неудобных вопросов Овнов. А если уж они обнаружат несоответствие в характеристиках будущего дома или квартиры, то незамедлительно выскажут своё недовольство. Однако, как не странно, всё равно получат желанный результат в виде скидки или дополнительных условий, так как просто не могут не победить, а любой процесс воспринимают как решающее жизненное сражение.

ТЕЛЕЦ

Люди этого знака имеют огромное терпение. Они готовы подождать, но получить именно то, что им необходимо, при этом настаивают, чтобы всё было сделано в рамках наивысших стандартов.

Телец не падок на скидки и бонусы. Звездные соседи его тоже мало интересуют. Вообще жильё для Тельца – не просто квадратные метры, а крепость, в которой его семья должна чувствовать себя безопасно. Поэтому он обязательно обратит внимание на паркинг, охрану, закрытость территории. Комфорт Телец создаст сам, но от застройщика требует качества материалов стен и крыши.

БЛИЗНЕЦЫ

Люди, рожденные под этим знаком, характеризуются способностью менять свои решения молниеносно. Посетив отдел продаж с целью купить уютную смарт-квартиру, они могут стать обладателями шикарного пентхауса и старания продавцов тут ни при чём. Просто в какой-то момент одна из нескольких личностей Близнецов сделала такой выбор. Навязать им что-то практически невозможно – они уже всё решили. Проблема лишь в том, что решения Близнецов меняются ежеминутно.

Менеджеру продаж придется приложить значительные усилия, чтобы присоединиться к совещанию, которое сами с собой будут проводить в отделе продаж Близнецы. Также существует высокая вероятность, что после всех этих разговоров, с приобретенным жильем из отдела выйдут не Близнецы, а сам менеджер.

РАК

Представители этого знака отличаются очень сложным внутренним миром и настойчивостью. За внешней жесткостью часто скрывается ранимая и романтическая натура. Переступая порог отдела продаж, Рак думает не об этаже, на котором должна размещаться его будущая квартира, не о расстоянии к станции метро, не об удобной транспортной развязке, а, скорее, о рисунке на обоях в гостиной и оттенках бежевого для керамической плитки в ванной комнате.

Рак обладает прекрасным воображением и способен предусмотреть все нюансы. Если продавец вовремя смекнул, кто перед ним, то задача сводится лишь к поддержанию неукротимых фантазий клиента. Но есть проблема: бурный темперамент и эмоциональность Раков, способны смести всё на своём пути. Продавцу придётся подстроиться и постоянно выравнивать эмоциональный накал непростого клиента.

ЛЕВ

Львы – лидеры, которые всегда стремятся достичь высот во всех жизненных аспектах. Поэтому есть смысл предлагать им жилье на верхних этажах – это может стать основным фактором для принятия решения о покупке квартиры. Независимый характер Льва и желание всё делать по-своему, часто заставляет его оппонентов идти на уступки. Львы не потерпят контроля и давления. Менеджерам продаж нужно быть осторожными, чтобы не возмутить клиента, потому что правила диктует здесь именно он.

Львы готовы потратить огромные суммы, чтобы достичь желанной цели. Те менеджеры, которые учтут темперамент и характер представителя этого знака, быстро заключат с ним успешную сделку, и, возможно, не одну.

ДЕВА

Представители этого зодиакального знака, как правило, люди застенчивые и сомневающиеся во всём. Приобретение квартиры для Дев – огромный стресс, вызывающий чувство тревоги и опасности. К тому же Девы педантичны и довольно скрупулёзно относятся ко всем, даже самым незначительным деталям. При покупке жилья у Девы будет миллион вопросов к каждой запятой в договоре, каждой линии в планировке, потребность в понимании реального ценообразования каждого квадратного метра балкона и кладовой. Поэтому с Девами смогут договориться только те продавцы, которые обладают огромным терпением.

ВЕСЫ

Природная потребность представителей этого знака в справедливости и правосудии создает им немалые трудности, особенно в условиях принятия быстрого решения. Эти люди очень трудолюбивы и осознают цену каждой заработанной копейки. С такими же требованиями они появятся и на пороге отдела продаж. Нужно быть готовым, что вопросов и уточнений будет очень много и банального "да" или "нет" – недостаточно. Им присуще интуитивное чутьё ситуации, они часто предвидят то, как будут развиваться события и всегда вооружены фактами.

Весы при покупке недвижимости учитывают все нюансы, сглаживают все острые моменты, при этом своего никогда не упустят. Именно эта категория потенциальных клиентов станет детально изучать все условия акций, рассрочек, кредитов, и обязательно будет настаивать на дополнительных бонусах, мотивируя это своим превосходством, часто делая это неосознанно.

СКОРПИОН

Скорпионы – неутомимые авантюристы, люди риска с неутолимой жаждой открытия всего нового и неизведанного. Они сразу же будут настаивать на осмотре желанного объекта инвестирования, пренебрегая правилами записи на просмотр квартир в новостройках, установленных отделом продаж жилого дома или комплекса.

Склонность к точности и соответствию ожиданий заставит клиентов-Скорпионов перемерить высоту потолка новостройки, пересчитать паркоместа в паркинге, обязательно ознакомиться с сертификатом на лифтовое оборудование. Скорпионы очень умело манипулируют аудиторией и работают с эмоциями. Чтобы осуществить удачную сделку, представителям девелопера придётся непросто, нужно будет приложить максимум усилий.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы не признают обремененность обязательствами. Даже если продавцы попытаются сделать особый акцент на обязательствах клиента – это будет мало интересовать Стрельца. Больший интерес и вопросы у него вызовут обязательства продавца или девелопера. Обычно Стрельцы очень общительны, поэтому продавцу может не хватить запланированного времени на общение с потенциальным инвестором-Стрельцом. Такие клиенты посещают отдел продаж несколько раз до итогового принятия решения.

Представителей этого знака будут интересовать все, даже самые незначительные детали проекта, четкая экспертиза рисков и конкретные сроки. Стрельцы уважают порядок и будут стремиться к тем представленным на рынке объектам, у которых уже всё "на своих местах".

КОЗЕРОГ

Козероги – самые сложные клиенты. Это люди честолюбивые, целеустремленные, уверенные в себе и правильности собственных решений, независимы и терпеть не могут находиться под наблюдением. Чтобы всё обдумать и принять решение, они захотят уединиться. Продавцу лучше предоставить возможность побыть одному такому клиенту – это напрямую повлияет на сроки заключения удачной сделки. Конструктив их будет интересовать мало. Главное, чтобы всё соответствовало их видению или мечте.

Козероги превратят переговоры в дружескую встречу, наполненную юмором и поддержкой. Они превосходные ораторы, могут говорить долго и рассуждать на множество тем, порой не совсем относящихся к объекту обсуждения или цели встречи. При этом вопросов будет много. Продавцу необходимо быть готовым к любому сценарию – Козероги могут в любой момент, без особых на то причин, сменить "гнев на милость" и наоборот. Стоит отметить, что решение Козерог уже принял и ему необходимо лишь всё проговорить и оформить. Без принятого решения люди этого знака редко приступают к обсуждению желанных приобретений.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи всегда стремятся к материальной выгоде. Продавцы должны быть готовы, что стандартного пакета акций может быть недостаточно. Таким клиентам нужны индивидуальные скидки. Лучше иметь "заготовку" – это повысит вероятность сделки. Они интуитивно видят людей насквозь, поэтому максимальная искренность будет залогом успешного результата переговоров об объекте финансирования.

Водолеи очень активны. Любые процессы, связанные с подписанием договора, внесения денежных платежей, обсуждения дополнительных условий Водолеи превратят в информационный ураган, устанут сами и очень утомят всех причастных, но по-другому они просто не умеют. При этом достижение цели для подобных клиентов носит сугубо романтический характер. Приобретение квартиры или дома – это реализация заветной мечты, со всеми присущими этому стрессами.

РЫБЫ

Нежность и слабость Рыб может свести окружающих с ума. Нерешительность с частыми сменами принятых решений делает процесс приобретения квартиры мучительным для всех участников. Рыбы могут воображать, что весь мир против них. Продавцам необходимо быть осторожными и "без резких движений" сопроводить такого клиента сквозь все этапы процесса покупки желанных квадратных метров.

Рыбы открыты к новым идеям и падки на эксклюзив. Презентуя дом или квартиру, продавцу необходимо делать акцент на уникальности будущей собственности. Для них важно всё: облицовочная плитка в парадном, количество кипарисов на будущей клумбе, высота аттракционов на детской площадке, сторона света, в которую направлены окна спальни… Люди этого знака эмоциональны, готовы переживать по каждому несущественному вопросу. Продавцам нужно набраться терпения и безоговорочно верить в то, что у клиента этого зодиакального знака хватит решимости осуществить покупку.