Беззаботная жизнь в новостройках: почему важно выполнение ТУ застройщиком

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Выбирая квартиру в новостройке, мало кто обращает внимание на наличие у застройщика технических условий на подключение к инженерным сетям и их соответствие проекту. Кто-то считает их не такими уж и важными, а кто-то и вовсе не знает, для чего они нужны. Но если вы не хотите внезапно обнаружить свое жилье в списке домов, которые сооружены, но годами стоят без воды и света – пора разобраться в этом вопросе прямо сейчас.
Зачем нужны технические условия и почему важно, чтобы застройщик их выполнил – читайте в материале НЕРУХОМІ.
Чтобы лучше понять, что такое технические условия (ТУ), давайте смоделируем следующую жизненную ситуацию.
Предположим, вы инвестировали в строительство новостройки, ее ввели в эксплуатацию, но для того, чтобы получить право собственности на квартиру, вам делают предложение, от которого невозможно отказаться: необходимо подписать договор с той обслуживающей компанией, с которой скажет застройщик. В итоге вы соглашаетесь, а потом замечаете, что платить за коммуналку приходится уж слишком крупную сумму.
Здесь может показаться, что причина высоких тарифов именно в обнаглевшей обслуживающей компании (не без этого, конечно). Однако первопричина может крыться несколько в другом: застройщик просто не выполнил технические условия по подключению к инженерным сетям и дом в Облэнерго до сих пор числится как строительная площадка, поэтому платить жильцам приходится по промышленному тарифу.
А случается и такое, что застройщик вовсе решает технические условия не получать и проектировать дом без них либо их не выполняет, чем обрекает будущих жильцов на вечные скитания в поисках доступных "источников света", к которым можно было бы подключиться. Неужели такое бывает? Бывает. В Украине так точно. Один из ярких примеров – ЖК Мега-cити от Войцеховского.
Если кратко, то технические условия – один из основных документов, на основании которого происходит проектирование будущего дома.
Заказчик должен получить ТУ у всех соответствующих компаний, услугами которых предполагается обеспечить объект – это и электроснабжение, и газоснабжение, а также водоснабжение и канализация.
Технические условия
НЕУРХОМІ
Пройдя все этапы проектирования и строительства начинается процесс ввода в эксплуатацию, где также может быть скрыто немало проблем. Компания поставщик электроэнергии должна принять все сети и проверить их на соответствие утвержденному проекту. При обнаружении дефектов и нарушений процесс подключения к инженерным сетям откладывается до исправления.
К сожалению, в Украине квартиры в новостройках могут продавать даже тогда, когда технические условия на подачу воды, отвод канализации, электроэнергию застройщик еще не получил (а, возможно, никогда и не получит). И если, к примеру, документы на землю можно проверить в открытых источниках, то проблема с получением информации по ТУ в том, что предприятия не горят желанием показывать людям стадию получения-выполнения технических условий. Технические условия являются частью договора между застройщиком и предприятием и считаются коммерческой тайной.
Поэтому инвесторам необходимо запрашивать информацию о технических условиях и их выполнении у застройщика.
На сегодняшний день принятие в эксплуатацию жилого комплекса подтверждают получением сертификата о готовности. При этом случается, что Госархстройинспекция закрывает глаза на невыполнение ТУ.
Ранее на актах государственной комиссии о принятии в эксплуатацию была печать и подпись организации-поставщика электроэнергии, тепла, воды, газа услуг канализации. Однако сейчас это взаимоотношения только между строительной компанией и поставщиком. Поэтому передача на баланс ОСМД либо эксплуатационной организации подключенного к инженерным сетям дома и оформление индивидуальных договоров на поставку электроэнергии между собственниками квартир и поставляющей компанией происходит не всегда.
Нерадивые подрядчики иногда оставляют подключения дома по так называемой "временной схеме" и не выполнив техусловия сдают его в эксплуатацию, перекладывая проблемы взаимоотношений с компаниями-поставщиками услуг на плечи жильцов.
Если обнаружится, что технические условия на нагрузки по воде, отоплению, электроэнергии не согласованы, впоследствии может выясниться, что точек подключения рядом с домом просто нет. В то же время, само по себе наличие ТУ у застройщика не гарантирует "благополучного исхода" для инвестора. Потому что техусловия могут быть выданы, например, на малоэтажное сооружение, но застройщик построит несколько многоэтажных домов. В таком случае нагрузки, очевидно, будут разные.
Стоит отметить, что бывают и ситуации, когда технические условия выданы верно, но они не выполняются. Такое часто случается, когда застройщик разбивает свое строительство на очереди, а система отопления у него одна на весь комплекс.
От выполнения техусловий зависит будет ли ваша квартира в достаточной мере обеспечена водой, светом, газом или придется страдать от периодического внепланового отключения этих услуг. Подобные неудобства особенно остро ощутимы в зимний период, когда нагрузки на сети очень возрастают.
Эксперты НЕРУХОМІ рекомендуют инвесторам перед приобретением будущего жилья, обращать внимание на наличие у застройщика ТУ на подключение к инженерным сетям и их соответствие проекту строительства. Ведь, если сегодня застройщик сэкономит на инженерных сетях, то возможно уже завтра вам придется коротать вечера без воды и света в своей долгожданной квартире.
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