Кризис изменил рынок недвижимости: как сейчас покупают квартиры

Коронавирус внес коррективы на рынок недвижимости: инвесторы стали более осмотрительными, а в отдел продаж зачастую приходят в сопровождении юристов.

Об этом рассказал президент Киевгорстроя Игорь Кушнир, передает MIND.

"Коронакризис вернул покупателей к базовым потребностям. Самое основное требование – реальное ведение строительных работ на площадке. Большое внимание также уделяется срокам строительства и репутации застройщика", - рассказал президент Киевгорстроя.

В свою очередь управляющий партнер консалтинговой компании Kiev Standard real estate boutique Олег Перегинец заметил, что потребитель на рынке недвижимости помолодел, отсюда меняются приоритеты на рынке.

Кто сегодня покупает квартиры? pixabay.com

"Можно смело утверждать только одно: потребитель молодеет с каждым годом, а целевая аудитория расширяется. Инвестор, который для жизни выбирает комфорт-класс, готов инвестировать в бизнес за счет своих накоплений, желая в дальнейшем получить выгоду на подорожании квадратного метра", – рассказал Перегинец.

В свою очередь подчеркнем, что много полезных инструментов уже реализованы на ресурсе НЕРУХОМІ. Эксперты дают оценку документам, сравнивают объекты и подсвечивают риски. Покупатель найдет на ресурсе необходимую информацию в удобном виде в своем телефоне, находясь в отделе продаж, или готовясь к визиту. Кроме того, здесь указаны вопросы, которые не всплывают в первую очередь, но также могут иметь негативные последствия.