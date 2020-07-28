УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Все

Кризис изменил рынок недвижимости: как сейчас покупают квартиры

28.07.2020 - 16:27

Коронавирус внес коррективы на рынок недвижимости: инвесторы стали более осмотрительными, а в отдел продаж зачастую приходят в сопровождении юристов.

Об этом рассказал президент Киевгорстроя Игорь Кушнир, передает MIND.

"Коронакризис вернул покупателей к базовым потребностям. Самое основное требование – реальное ведение строительных работ на площадке. Большое внимание также уделяется срокам строительства и репутации застройщика", - рассказал президент Киевгорстроя.

В свою очередь управляющий партнер консалтинговой компании Kiev Standard real estate boutique Олег Перегинец заметил, что потребитель на рынке недвижимости помолодел, отсюда меняются приоритеты на рынке.

Кто сегодня покупает квартиры?

pixabay.com

"Можно смело утверждать только одно: потребитель молодеет с каждым годом, а целевая аудитория расширяется. Инвестор, который для жизни выбирает комфорт-класс, готов инвестировать в бизнес за счет своих накоплений, желая в дальнейшем получить выгоду на подорожании квадратного метра", – рассказал Перегинец.

В свою очередь подчеркнем, что много полезных инструментов уже реализованы на ресурсе НЕРУХОМІ. Эксперты дают оценку документам, сравнивают объекты и подсвечивают риски. Покупатель найдет на ресурсе необходимую информацию в удобном виде в своем телефоне, находясь в отделе продаж, или готовясь к визиту. Кроме того, здесь указаны вопросы, которые не всплывают в первую очередь, но также могут иметь негативные последствия.

Комментарии

1.3т
Все ЖК на карте
map link
Новостройки Киева Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Микитась останется под стражей: апелляция отменена

Микитась останется под стражей: апелляция отменена

Решение обжалованию не подлежит

28.07.2020 - 14:36
Еще один застройщик вызвался достраивать объекты Укрбуда

Еще один застройщик вызвался достраивать объекты Укрбуда

Харьковская строительная компания собирается достроить ЖК КРИСТАЛ ХАУС и ПАРКОВА ДОЛИНА

28.07.2020 - 13:43
В Мариуполе ростовщик на махинациях с жильем "заработал" 2 млн: как попались на удочку

В Мариуполе ростовщик на махинациях с жильем "заработал" 2 млн: как попались на удочку

Проверяется причастность мошенника к незаконному завладению 26 квартирами

28.07.2020 - 12:50
Ипотека под 10% по-прежнему остается недоступной: в чем причина

Ипотека под 10% по-прежнему остается недоступной: в чем причина

Сколько украинцам придется реально платить по ипотеке

28.07.2020 - 10:46
В каких странах Европы наиболее сильно подорожала недвижимость: обзор Deloitte

В каких странах Европы наиболее сильно подорожала недвижимость: обзор Deloitte

В обзор попали 23 страны и 67 городов

28.07.2020 - 10:00