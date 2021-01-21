Коронавирус подогрел спрос и цены на недвижимость под Киевом

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Спрос на недвижимость в пригороде Киева вырос из-за карантинных мероприятий вследствие пандемии коронавируса.
Об этом сообщили в компании NAI Ukraine, передает Интерфакс-Украина.
Как заметили в компаниях, которые занимаются строительством коттеджей, интерес к загородной недвижимости вырос в среднем до 20%, в то время как спрос на жилье в новостройках столицы немного просел. Аналитики связывают это явление с пересмотром взглядов в связи с пандемией. На рынке появился сегмент покупателя, который рассматривает загородную недвижимость уже как способ инвестиции, а не место проживания.
Наибольшей популярностью пользуются объекты, в которых соблюдается баланс по цене, функциональности и площади. Обычно, это дома от 100 до 200 "квадратов" с приусадебным участком до 12 соток. Немаловажное значение имеет также развитая инфраструктура региона.
Недвижимость под Киевом выросла в цене
pixabay
Как отметили аналитики компании, популярностью пользуются меньшие по площади, но более новые коттеджи, чем большие, но с устаревшей архитектурой дома. Востребованными становятся и таунхаусы, со средней площадью 150-175 "квадратов" и маленькой придомовой территорией – не больше двух соток.
В NAI отметили, что растущий спрос подогрел и цены на загородную недвижимость. Так, в гривнах стоимость коттеджей выросла на 26,6%, в долларах – на 5%. Но в целом же, за 10 лет цены продемонстрировали отрицательную динамику.
Как сообщали НЕРУХОМІ, из-за карантина в Киеве доля свободной офисной недвижимости по итогам 2020 года выросла на 3,5% по сравнению с предыдущим годом и в целом составила 12,5%.
Основная масса активов банка - недвижимость
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