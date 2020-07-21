Коронавирус обвалил арендную ставку на недвижимость в Будапеште

Взрывной рост цен и арендных ставок в столице Венгрии Будапеште сменился падением, которое усилилось после вспышки эпидемии.

Как сообщает Hungary today, если раньше в июле из года в год отмечалась стагнация в связи с отбытием студентов из столицы на каникулы, то из-за эпидемии коронавируса и ограничений на краткосрочную аренду, например, через Airbnb арендные ставки рухнули, а рост цен на жилье прекратился.

Падение цен на аренду квартир в Будапеште обусловлено всплеском предложения, так как многие владельцы начали переходить с запрещённой краткосрочной на долгосрочную аренду или продавать объекты, а также стагнацией туристического сегмента. У арендаторов появилась возможность снять квартиру по хорошей цене даже в центре Будапешта.

Что происходит на рынке недвижимости в Будапеште pixabay.com

К примеру, квартира площадью 50 кв. м в хорошем состоянии в центральных районах Будапешта раньше сдавалась за 425–450 евро в месяц без учета коммунальных услуг. Теперь ценник упал на 25% до 340–365 евро.

В центральном так называемом партийном районе стоимость аренды небольших студий опустилась ниже 100 тыс. форинтов (285 евро), что раньше казалось невозможным. До эпидемии по ставке 285 евро нельзя было даже подыскать подвальную студию, а теперь меблированные отремонтированные квартиры на первом этаже предлагаются за 80 тыс. форинтов (225 евро).

В 2019 году в центральном седьмом районе Будапешта средняя стоимость квадратного метра составляла 2000 евро, а в восьмом и девятом — 1700 и 1880 евро. За шесть лет цены в этих частях города взлетели на 231%, 158% и 166%, соответственно. Но этим летом жилье в венгерской столице дешевеет, тенденция меняется, а потенциальные покупатели ждут еще более выгодных предложений.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в мае 2020 года активность в сфере строительства по всему Евросоюзу выросла на 21,2% в месячном исчислении, но сократилась на 10,3% в годовом выражении.