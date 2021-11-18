Компании Stolitsa Group заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Государственная фискальная служба взялась за расследование уголовного дела по факту уклонения группой компаний Stolitsa Group от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщают "Наші Гроші", досудебное расследование установило, что группа предприятий Stolitsa Group внедрили и используют схему фактического вывода наличных средств и искусственного уменьшения налоговых обязательств путем безосновательного отражения вывода прибыли за налоговую юрисдикцию Украины.

В частности, по данным следствия, ООО "КУА "Бизнес-Гарант" в декларации за 2020 год неправомерно отнесло 760,08 млн грн к дивидендам кипрских компаний "Си.Джи.Столица Групп Лимитед" и "Намбел Холдингс Лимитед", но не отнесло это сумму к объекту налогообложения, что повлекло за собой непоступление средств в бюджет в сумме 98,81 млн грн по налогу на прибыль.

Как известно, группой компаний Stolitsa Group осуществляется строительство ряда жилых комплексов в Подольском районе Киева. В настоящее время продажа недвижимости от застройщика осуществляется в ЖК Варшавский Плюс, Варшавский 2. По данным следствия по этому делу, в группу компаний Stolitsa Group входят: ООО "КУА "Бизнес-Гарант", ООО "Столица Групп", ООО "Столица", ООО "ИСК "Столица", ООО "Ситибудсервис".

Финансирование строительства, которое проводится указанными компаниями, осуществляется за счет привлечения средств от физлиц через соответствующие инвестиционные фонды.

Следствие отмечает, что привлеченные средства частично направляются на финансирование строительства, а другая часть выводится в теневой оборот, чтобы не платить налоги на счета подконтрольных офшорных предприятий в качестве оплаты ценных бумаг, предоставления финансовой помощи и т.д.

Описание: Часть денег выводилась в офшоры Источник: Alt:

Досудебным расследованием установлены лица, причастные к созданию преступной схемы уголовного правонарушения и непосредственно к совершению противоправной деятельности.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Украине застройщики зачастую используют физических лиц, чтоб "сэкономить" на налогах при продажах квартир. По словам и. о. главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова, таким образом уклоняется от уплаты налогов каждый пятый застройщик. В итоге бюджет недополучает миллиарды гривен.