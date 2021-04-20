Киевтеплоэнерго выставило счет за отопление киевлянину порядка 70 тысяч гривен

Киевлянину Николаю Прокопенко Киевтеплоэнерго выставило счет за отопление порядка 70 тысяч гривен. При этом мужчина уже несколько лет живет за границей, квартиру при этом не сдает и держит пустой.

Как рассказал Прокопенко изданию "Телеграф", он владеет квартирой площадью в 97 "квадратов", счетчиков тепла у него нет. За декабрь 2020 года пришла платежка за отопление на 19 905 грн, за январь – на 17 584 грн, за февраль – 30 279 грн. В целом за зимние месяцы насчитали почти 68 тысяч гривен.

При этом в коммунальной организации мужчине сообщили, что ему таки придется заплатить указанную в платежках сумму, которая рассчитывается по принципу распределения между всеми, у кого нет счетчика в квартире. Тем не менее Киевтеплоэнерго никак не смогли прокомментировать почему суммы в платежках оказались настолько большими.

Описание: Кто переплачивает за тепло в Киеве Источник: vchaspik.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, киевляне уже не однократно жаловались на "космические" цифры в платежках от Киевтеплоэнерго. Коммунальщики сообщили, что аномально высокие платежи касались исключительно жителей новостроек, где часть квартир оснащена индивидуальными счетчиками на тепло, остальные же платят по показателям общедомового прибора. При этом все также дополнительно платят за места общего пользований: в коридоре, возле лифтов и т.д.

В коммунальной организации также отметили, что аномально высокие платежи пришли как правило к жителям новостроек, у которых нет счетчиков тепла, при этом большинство их соседей установили счетчики на свои квартиры.

В Киевтеплоэнерго порекомендовали, что пока существует такая коллизия, которая не урегулирована на уровне законов, надежный способ избежать неприятных ситуаций – установить в квартире счетчик на тепло.