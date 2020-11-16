Киевский оценщик недвижимости нанес госбанку 143-миллионный ущерб

Столичный оценщик занизил в три раза рыночную стоимость недвижимости Укргазбанка, чем нанес госучреждению ущерб в 143 млн гривен.

Об этом сообщили в понедельник, 16 ноября, в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, государственный банк с целью оценки рыночной стоимости принадлежащих ему 52 квартир, расположенных в центральной части столицы, обратился к услугам оценщика. Однако, действуя в интересах отдельных лиц и субъектов хозяйствования, оценщик на основании поддельных документов в три раза занизил их рыночную цену. По результатам реализации квартир по заниженной стоимости ПАО АБ "Укргазбанк" нанесен ущерб в размере 143 млн гривен.

Описание: Киевский оценщик нанес госбанку миллионные убытки Источник: istockphoto Alt:

Так, Киевской местной прокуратурой № 7 оценщику сообщено о подозрении. С целью недопущения дальнейших незаконных действий решением суда на квартиры наложен арест. Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к махинациям.

Как сообщали НЕРУХОМІ, прокуратура Киева со второй попытки вернула в собственность общины квартиру, стоимостью около 2 млн гривен.