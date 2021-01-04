Киевлян возмутило строительство жилого дома на месте спортивной площадки

В центре Киева возле Печерских Липок, разрушив спортивную площадку и здание Пенсионного фонда, хотят построить многоэтажный жилой дом.

Об этом у себя в Facebook написал активист Константин Коваленко.

По его словам, незаконная стройка ведется по адресу: Кловский спуск, 14а.

"Без документов. Без общественных обсуждений. На спортивной площадке", - возмутился киевлянин, добавив, что все строительные работы начались ночью.

Он также отметил, что компания "Водовлит" уже провела канализацию к тому месту, где будет строится новая высотка. В связи с этим активисты попросили столичную власть вмешаться в происходящую ситуацию и не допустить появления еще одной незаконной стройки в Киеве. Также киевляне требуют от застройщика восстановить разрушенную спортивную площадку.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве застройщик без необходимых разрешений разрушил старейшее здание на Саксаганского. На его месте задумали строительство бизнес-центра.