Какие штрафы грозят украинцам за неуплату налогов на недвижимость

К сентябрю украинцы должны оплатить один из обязательных ежегодных налогов - налог на недвижимость.

Как сообщает Сегодня, до 1 июля владельцы недвижимости должны были получить уведомления от налоговой и оплатить к осени.

Как отмечается в материале, оплатить данный налог необходимо:

- в течении 60 дней с момента получения такого уведомления для физ. лиц;

- юридическим лицам — авансом ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.

"Ответственность за неуплату или несвоевременную уплату налога определена в следующем размере: если вы не оплатили налог на недвижимость в срок до 30 дней, размер штрафа составляет 10% от непогашенной суммы налогового долга; если не заплатили налог в срок более 30 дней — 20% от непогашенной суммы налогового долга", - рассказал юрист Максим Близинский.

Как платить налоги на недвижимость? pixabay.com

Также следует учесть, что по истечении сроков оплаты дополнительно будет насчитываться пеня в размере 120% годовых ставки НБУ на сумму налогового долга.

Как сообщали НЕРУХОМІ, киевский городской совет снизил ставки налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с 1,5% до 1%. Соответствующее решение поддержали 83 депутата на заседании горсовета.