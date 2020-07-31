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В Киеве снизили ставку налога на недвижимость для бизнеса до 1%

31.07.2020 - 16:43

Киевский городской совет снизил ставки налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с 1,5% до 1%. Соответствующее решение поддержали 83 депутата на заседании горсовета.

По прогнозам городских властей, в этом году сокращение производства промышленной продукции на столичных предприятиях из-за карантинных ограничений ожидается на уровне 11,3%. Чтобы замедлить темпы падения, Киевсовет уменьшил налоговую нагрузку для промышленных предприятий столицы.

"Этим решением власть пытается помочь столичным товаропроизводителям. Речь идет о частичном уменьшении налогового бремени, которое несут столичные производители в связи с платой на недвижимость, отдельно от земельного налога. Мы уменьшили максимальную ставку, определенную ранее, для промышленных предприятий с 1,5% до 1%. Эта норма существенно поможет промышленности в настоящее трудное время", — пояснил соавтор решения, депутат Киевсовета Виталий Павлик.

Налог на недвижимость в Киеве снизили

pixabay.com

Он отметил, что уменьшение ставки налога позволит столичным предприятиям существенно сэкономить средства. Их можно будет направить на улучшение материально-технической базы предприятий или выплату задолженности по заработной плате.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинцы в 2020 году должны заплатить налоги за недвижимость, которая превышает площадь 60 кв.м (квартиры) и 120 кв.м (для домов). При этом владельцы больших квартир (от 300 кв.м) и домов (от 500 кв.м) дополнительно получат квитанцию на 25 тысяч гривен.

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