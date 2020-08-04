Как спастись от пожара в квартире в многоэтажке: советы архитектора

Пожары в украинских многоэтажках – нередкое явление, при этом жильцам, в квартирах которых произошло возгорание порой спастись не получается. Как максимально обезопасить себя в этом случае рассказал архитектор компании "Архимантика" Александр Столовый.

Он напомнил, уже начиная с третьего этажа считается, что человека надо снимать, при этом старые пожарные подъемники достают лишь до девятого этажа. Поэтому вопрос пожарной безопасности, по его мнению, остается одним из ключевых.

"Большие риски несет утепление фасада горючими материалами, в частности пенополистирольными плитами. Это кроме горючести еще и очень токсично. Стоит спросить в отделе продаж или в сервисной конторе, из чего состоит фасадная система вашего дома", - порекомендовал Столовый.

Он подчеркнул, что украинские нормы позволяют устанавливать пожарную сигнализацию-датчик, который висит на потолке квартиры в прихожей. Архитектор советует не снимать его, даже если он сильно не подходит к вашему интерьеру.

Как спастись во время пожара в квартире? pixabay.com

Также эксперт рассказал, что на лоджии или балконе обычно есть незадымляемыми отстойник - глухой простенок шириной 1,2 метра, напротив которого открытый проем или фрамуги с открыванием. "Если огонь заблокировал выход из квартиры, такой отстойник поможет не задохнуться от дыма и спасти жизнь. В то же время многие владельцы квартир избавляются его результате перепланировки, присоединяя лоджии к кухне или гостиной. Или накапливают там хлам. Это лишает шанса на спасение в случае пожара", - рассказал специалист.

Также перед покупкой квартиры нужно узнать о наличии пожарно-спасательной части в вашем районе, по возможности поинтересоваться ее техническим обеспечением.

Столовый подчеркнул, что лишнее давление в тамбурах сделает эвакуацию с этажа невозможной. Так, в случае пожара в коридоре этажа сработает вытяжка, которая активно вытягивает дым из помещения. При этом в тамбур между коридором и эвакуационными лестницами - наоборот - подается воздух, чтобы дым из этажа пожара не попал на эвакуационные лестницы. Таким образом воздух выкачивается из коридора, а за дверью подается в тамбур. Из-за разницы в давлении будет очень трудно открыть дверь на эвакуационные лестницы. Поэтому следует учесть этот момент в случае необходимости.

"Обязательно уточняйте в отделе продаж, есть ли в доме системы компенсации воздуха в коридорах и предусмотрены ли системы сброса лишнего давления в тамбурах", - рассказал архитектор.

И, напоследок, не будет лишним, если в квартире будет оборудован пожарный комплект. Как рассказал Столовый, это может сделать либо застройщик, либо же сами жильцы.