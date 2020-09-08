Как правильно купить чердак или подвал, не нарушив закон: советы КГГА

Украинцы, покупая чердаки или подвалы, зачастую оформляют их с нарушениями, в итоге у них возникают проблемы с законодательством.

Об этом написал заместитель директора Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Юрий Таций у себя в Facebook.

По его словам, согласно решению Конституционного Суда Украины от 2 марта 2004 года чердаки, подвалы, цокольные помещения жилых домов является общей совместной собственностью всех жителей здания. Поэтому возникают вопросы относительно законности приобретения права собственности.

"Легально эту процедуру можно осуществить следующим образом: оформить помещение в совместном владении как единицу собственности и выкупить все доли помещения у каждого из собственников", - написал чиновник.

То есть, если в доме 20 квартир, то необходимо договориться с их жителями и выкупить 19 частиц. Но такой процесс достаточно длительный, и чаще всего помещения "выводят" из владения сожителей незаконными схемам, а потом продают.

Таций подчеркнул, что лучше не обольщаться на низкие цены на такие помещения и возможность осуществить в них реконструкцию. Однако если решение приобрести чердак или подвал в доме принято, то необходимо проверить акты приема-передачи недвижимого имущества, в частности, на наличие там согласия совладельцев. А также проверить нет ли в Едином государственном реестре судебных решений дел, связанных с этой недвижимостью.

"Суд мог уже принять решение о незаконности операции, однако еще не наложить арест на помещение. Таким образом, новый владелец недвижимости может иметь неприятности", - заключил столичный чиновник.

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