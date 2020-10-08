Как не платить налоги на строительных материалах: на Харьковщине разоблачили схему

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В Харьковской области разоблачили схему отмывания налогов, которую придумали компании, изготавливающие строительные материалы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
Как выяснили налоговики, несколько компаний, которые занимаются изготовлением и продажей строительных материалов, переводила полученные средства на счета сторонней фирмы. На самом деле, как выяснили в ГФС, операции имели характер "бестоварных". Кроме того, указанная компания, пользовалась налоговыми льготами.
Затем средства по безналу переводились на счета "своих" юрлиц и возвращались вместе с поддельными документами о якобы совершенных хозяйственных операциях.
Во время обысков, которые проводили сотрудники ГФС и прокуратуры обнаружили и изъяли 30 млн гривен, более 100 тысяч евро и почти 100 тысяч долларов. Также были изъяты печати и документация, подтверждающая противоправные действия.
Сейчас правоохранители устанавливают размер ущерба, который нанесли государству, открыто уголовное дело.
Компании пытались не платить налоги
pixabay.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, в Харькове разоблачили масштабную схему по незаконному строительству многоэтажных домов и уклонения от неуплаты налогов. При этом все документы были оформлены на студента одного из харьковских вузов. В ходе расследования выяснили, что горсовет выделил на имя студента местного вуза (который к тому же не был зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности) землю под застройку. Впоследствии здесь началось строительство многоэтажного дома.
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