Как не платить налоги на строительных материалах: на Харьковщине разоблачили схему

В Харьковской области разоблачили схему отмывания налогов, которую придумали компании, изготавливающие строительные материалы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

Как выяснили налоговики, несколько компаний, которые занимаются изготовлением и продажей строительных материалов, переводила полученные средства на счета сторонней фирмы. На самом деле, как выяснили в ГФС, операции имели характер "бестоварных". Кроме того, указанная компания, пользовалась налоговыми льготами.

Затем средства по безналу переводились на счета "своих" юрлиц и возвращались вместе с поддельными документами о якобы совершенных хозяйственных операциях.

Во время обысков, которые проводили сотрудники ГФС и прокуратуры обнаружили и изъяли 30 млн гривен, более 100 тысяч евро и почти 100 тысяч долларов. Также были изъяты печати и документация, подтверждающая противоправные действия.

Сейчас правоохранители устанавливают размер ущерба, который нанесли государству, открыто уголовное дело.

Описание: Компании пытались не платить налоги Источник: pixabay.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Харькове разоблачили масштабную схему по незаконному строительству многоэтажных домов и уклонения от неуплаты налогов. При этом все документы были оформлены на студента одного из харьковских вузов. В ходе расследования выяснили, что горсовет выделил на имя студента местного вуза (который к тому же не был зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности) землю под застройку. Впоследствии здесь началось строительство многоэтажного дома.