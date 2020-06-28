Чего нельзя делать во время ремонта в квартирах

Во время капитального ремонта квартиры есть перечень запрещенных действий, которые могут подвергать опасности жителей многоквартирного дома.

О них рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций у себя в Facebook.

"Есть квартиру в многоэтажном доме? Есть ряд работ, которые запрещено делать в таком доме", - написал столичный чиновник.

Чего нельзя делать во время ремонта pixabay.com

По его словам, живя в многоквартирном доме, каждый из жильцов отвечает за его состояние. Некоторые работы по реконструкции или ремонту в квартире нельзя проводить, ведь они могут привести к разрушению дома.

И так, что нельзя делать во время ремонта квартиры