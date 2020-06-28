Чего нельзя делать во время ремонта в квартирах

Во время капитального ремонта квартиры есть перечень запрещенных действий, которые могут подвергать опасности жителей многоквартирного дома.
О них рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций у себя в Facebook.
"Есть квартиру в многоэтажном доме? Есть ряд работ, которые запрещено делать в таком доме", - написал столичный чиновник.
Чего нельзя делать во время ремонта
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По его словам, живя в многоквартирном доме, каждый из жильцов отвечает за его состояние. Некоторые работы по реконструкции или ремонту в квартире нельзя проводить, ведь они могут привести к разрушению дома.
И так, что нельзя делать во время ремонта квартиры
Разбор наружных стен для объединения лоджий и балконов
Частичный или полный разбор межэтажных перекрытий для квартир, находящихся друг на другом.
Увеличение площади всего санузла (или туалета или ванной комнаты) за счет жилой площади или вспомогательных помещений в квартире.
Проемы в несущих стенах. Для выполнения таких работ должен утверждаться проектная документация.
Самовольная пристройка или надстройка к многоквартирному дому.