Кабмин официально создал Госинпекцию архитектуры и градостроительства

Кабинет министров создал Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины.

Об этом говорится в постановлении, которое было принято 23 декабря, сообщается на сайте правительства.

Документ предусматривает ликвидацию недавно созданных в рамках реформы Госинпекции градостроительства и Госсервистроя. Также будет ликвидирована и ГАСИ.

Описание: Как проходит реформа строительства Источник: pixabay.com Alt:

На местах сегодня осуществлять проверки пока могут органы ГАСКа (их сегодня 101). Но полноценно выполнять работу они не смогут поскольку это не предусмотрено постановлением Кабмина. Кроме того, физически это осуществить также тяжело из-за нехватки сотрудников.

Также возникают и вопросы, касающиеся аттестации инспекторов, которая является обязательной с начала реформы. Однако, как проводить сейчас проверки без соответствующих сертификатов, пока тоже не совсем понятно.

Как сообщали НЕРУХОМІ, глава Минрегиона Алексей Чернышов на заседании Кабинета министров, которое состоялось в среду, 23 декабря, представил план завершения реформы строительства.