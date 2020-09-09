Кабмин до конца года разработает законопроект о реновации устаревшего жилья

Кабинет министров планирует до декабря этого года внести в Верховную Раду законопроект о комплексной реновации устаревшего жилого фонда и проект новой редакции Жилищного кодекса Украины.

Как сообщает Интерфакс-Украина, соответствующие вопросы включены в проект плана приоритетных действий правительства на 2020 год, внесенного к рассмотрению на заседании в среду.

Согласно проекту плана, ответственным за разработку законопроектов определен Минрегион.

Кроме того, планируется также внесение в сентябре в Раду законопроекта о замене не соответствующего жилья для лиц с инвалидностью, а также принятие постановления правительства о социальном жилье для внутренне перемещенных лиц.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киев начали реновацию устаревшего жилого фонда Лесного массива. Жителей аварийных домов микрорайона переселят в новое современное жилье. Такое решение уже утвердил Киевский городской совет.

"Пилотным" в Деснянском районе стал дом по улице Милютенко, 23-А. По оценкам СЭС, его санитарно-техническое состояние неудовлетворительное. Здесь обнаружили различные виды грибков, которые представляют серьезную опасность для жизни и здоровья жителей.