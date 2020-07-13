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В Киеве запустили процесс реновации устаревшего жилого фонда

13.07.2020 - 11:18

В Киев начали реновацию устаревшего жилого фонда Лесного массива. Жителей аварийных домов микрорайона переселят в новое современное жилье. Такое решение уже утвердил Киевский городской совет.

"Пилотным" в Деснянском районе стал дом по улице Милютенко, 23-А. По оценкам СЭС, его санитарно-техническое состояние неудовлетворительное. Здесь обнаружили различные виды грибков, которые представляют серьезную опасность для жизни и здоровья жителей.

"Этим решением мы создаем существенно новый механизм реновации устаревшего жилищного фонда, который даст возможность переселить многие жители Деснянского района столицы из проблемных домов. Город отселит людей с Милютенко, 23-А в новое жилье с увеличением площади на 50%, а также предоставит дополнительную площадь для льготных категорий. Это стало возможным благодаря активному участию мэра Киева Виталия Кличко и КП "Спецжилфонд", - отметил инициатор соответствующего решения, депутат Киевсовета Игорь Опадчий.

В Киеве взялись за решение вопроса хрущевок

flickr.com

Если реновация устаревшего жилого фонда Лесного массива пройдет успешно, такую ​​практику применять в пределах всего города Киева.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киевская власть в рамках программы реновации будет переселять жителей устаревшего жилья в новые дома по принципу "эффекта домино".

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