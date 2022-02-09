Из НАУ выгнали студентов, которые протестовали против застройки

Из Национального авиационного университета отчислили нескольких студентов, которые протестовали против незаконного строительства на территории вуза.

Описание: Студентов НАУ отчислили из вуза из-за протестов Источник: facebook.com/vovapadierin Alt:

Как сообщает "Информатор", согласно официальной версии – учащиеся нарушили правила проживания в общежитии. Однако, как заявил один из отчисленных Владимир Падерин, который был главой студсовета, по неофициальной версии их выгнали за протесты против застройки территории НАУ.

Описание: Студентов НАУ отчислили из вуза из-за протестов Источник: facebook.com/vovapadierin Alt:

После отчисления Падерин и другие студенты 4 февраля встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем и рассказали о ситуации в университете. Они также потребовали отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Как сообщали НЕРУХОМІ, по данным народного депутата Романа Грищука, руководство вуза предоставило документ, согласно которому на территории НАУ построят: 3 дома на 25 этажей, 2 дома на 16 этажей, 7 домов на 9 этажей, 1 дом на 6 этажей и наземный паркинг. При этом здесь не упоминается о строительстве корпуса университета, общежития или стадиона.

Нардеп также сообщил, что по словам ректора НАУ Максима Луцкого, профильный комитет Рады поддержал застройку территории вуза. Масштабное строительство разрешила ГАСИ накануне своего расформирования. В свою очередь ГИАГ провела проверку объекта и выявила, что проектную документацию разработали с нарушениями законов в сфере градостроительства и ГСН.