Итальянцы придумали небоскреб для проведения чемпионатов по теннису. Фото

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Итальянские архитекторы из студии Carlo Ratti Associati разработали проект небоскреба, предназначенного для игры в большой теннис. Объект, получивший название Playscraper, будет достигать в высоту 92 метров.
Небоскреб, состоящий из теннисных кортов
newatlas.com
Как сообщает New Atlas.com, архитекторское бюро разработало этот проект специально для спортивной компании RCS Sport. Небоскреб будет состоять из восьми блоков, в каждом из которых будет размещен теннисный корт. При этом боковые стены будут прозрачными, в связи с чем будет открываться панорамный вид на город. На фасаде разместят электронные панели, по ним будут транслировать теннисные матчи.
Небоскреб, состоящий из теннисных кортов
newatlas.com
По словам архитекторов, каркас здания будет состоять из нержавеющей стали, который будет базироваться на легкой сэндвич-конструкции. Это позволит в случае необходимости разобрать все здание.
Общая площадь сооружения – около 5 тысяч квадратных метров. Таким образом, по задумке авторов, мобильная постройка должна отражать современную ситуацию в спортивной среде, где соревнования не проходят в одном месте, а меняют локации в течение всего сезона.
Глава архитектурного бюро Карло Ратти полагает, что его проект станет "иконой в спортивном мире". При этом он не стал говорить, в каком именно городе планирует реализовать задумку. Также ничего не сказал и о сроках реализации проекта.
Небоскреб, состоящий из теннисных кортов
newatlas.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, итальянские архитекторы спроектировали автономный небоскреб. У здания есть все шансы стать символом убежища во время пандемии коронавируса. Идея создания такого небоскреба возникла еще до пандемии, но сегодня стала особенно актуальной.
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