Итальянцы придумали небоскреб для проведения чемпионатов по теннису. Фото

Итальянские архитекторы из студии Carlo Ratti Associati разработали проект небоскреба, предназначенного для игры в большой теннис. Объект, получивший название Playscraper, будет достигать в высоту 92 метров.

Описание: Небоскреб, состоящий из теннисных кортов Источник: newatlas.com Alt:

Как сообщает New Atlas.com, архитекторское бюро разработало этот проект специально для спортивной компании RCS Sport. Небоскреб будет состоять из восьми блоков, в каждом из которых будет размещен теннисный корт. При этом боковые стены будут прозрачными, в связи с чем будет открываться панорамный вид на город. На фасаде разместят электронные панели, по ним будут транслировать теннисные матчи.

Описание: Небоскреб, состоящий из теннисных кортов Источник: newatlas.com Alt:

По словам архитекторов, каркас здания будет состоять из нержавеющей стали, который будет базироваться на легкой сэндвич-конструкции. Это позволит в случае необходимости разобрать все здание.

Общая площадь сооружения – около 5 тысяч квадратных метров. Таким образом, по задумке авторов, мобильная постройка должна отражать современную ситуацию в спортивной среде, где соревнования не проходят в одном месте, а меняют локации в течение всего сезона.

Глава архитектурного бюро Карло Ратти полагает, что его проект станет "иконой в спортивном мире". При этом он не стал говорить, в каком именно городе планирует реализовать задумку. Также ничего не сказал и о сроках реализации проекта.

Описание: Небоскреб, состоящий из теннисных кортов Источник: newatlas.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, итальянские архитекторы спроектировали автономный небоскреб. У здания есть все шансы стать символом убежища во время пандемии коронавируса. Идея создания такого небоскреба возникла еще до пандемии, но сегодня стала особенно актуальной.