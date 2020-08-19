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Как пережить эпидемию коронавируса: в Нью-Йорке построили автономный небоскреб. Фото

19.08.2020 - 17:09

Идея концептуального небоскреба от итальянского архитектора Пьеро Лиссони, полностью автономного, была реализована в Нью-Йорке.

Как сообщает Dezeen, у здания есть все шансы стать символом убежища во время пандемии коронавируса. Идея создания такого небоскреба возникла еще до пандемии, но сегодня стала особенно актуальной.

Необычный небоскреб от итальянской студии

dezeen.com

Skylines является самодостаточным небоскребом, который сам себя обеспечивает необходимой энергией и ресурсами, а также средствами для проживания жителей. Здесь будут находиться детский сад, школа, спортивные сооружения и даже больница.

"Коронавирус заставил нас задуматься над тем, насколько мы слабы в условиях пандемии и послужил предупреждением после того, как вся планета фактически закрылась на три месяца", - заявил один из разработчиков проекта.

Необычный небоскреб от итальянской студии

dezeen.com

Башня размером 80 на 130 метров, использует для питания геотермальную энергию и солнечные панели, а также использует систему очистки и использования дождевой воды.

На проекте фасад сделан из завесы из стальных труб, которые содержат подвесные садовые площадки вокруг застекленной башни в центре. По словам разработчиков, идея заключается в том, что со временем эти площадки будут покрыты деревьями и кустарниками, чтобы создать "вертикальный городской лес".

Необычный небоскреб от итальянской студии

dezeen.com

Кроме жилых помещений, на нижних этажах должны находится учебные заведения – от детского сада до университета, а также театры и кинотеатры. На вершине здания можно выращивать овощи и фрукты.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в США в роскошном комплексе в Саут-Бич (Майами) во время трехдневного мероприятия жителям и работникам бесплатно провели тестирование на антитела к COVID-19.

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