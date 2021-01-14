Исправляла паспорта и удаляла записи о праве собственности: одесскому нотариусу сообщили о подозрении

Нотариусу Одесского городского нотариального округа Ирине Гребенюк сообщили о подозрении в деле о мошенничестве с недвижимостью.

Как сообщают "Наші Гроші", соответствующее постановление было принято Киевским райсудом Одессы. В ходе досудебного расследования было установлено, что в городе весной 2020 года действовала преступная группировка, которая занималась махинациями с недвижимостью. Преступники перерегистрировали по поддельным документам квартиры на третьих лиц, затем продавали их.

Описание: Преступники прибегли к помощи нотариуса Источник: pixabay.com Alt:

Один из участников группировки предложил нотариусу Гребенюк за соответствующую плату провести регистрацию имущества. Та, понимая всю ответственность, пошла на преступление.

Следствию пока известно о двух квартирах, которыми ОПГ завладела с помощью Гребенюк. Так, в одной из них она удалила запись о праве собственности на квартиру. Адвокат нотариуса, в свою очередь, утверждает, что его подзащитная просто "ошибочно поставила подпись". Квартиру предварительно оценили в 364 тысячи гривен.

Покойные пользователи второй квартиры не успели ее приватизировать, и она принадлежала частной структуре. В апреле 2020 Гребенюк перерегистрировала эту квартиру на других лиц, при этом использовали поддельные документы и паспорт, в котором "исправила год рождения владельца". Оценочная стоимость этой квартиры, по данным следствия составила 512,6 тыс. Как говорит следствие, 1 мая 2020 Гребенюк удалила записи о регистрации права собственности и на эту квартиру.

29 декабря 2020 нотариусу продлили арест до 11 февраля 2021 года.

Как сообщали НЕРУХОМІ, нотариус Киевского городского нотариального округа помог незаконно завладеть недвижимостью на сумму более 8 млн гривен.