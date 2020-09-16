Инвесторы ЖК ОДЕССКИЙ ДВОР устроили митинг у здания горсовета

Возле одесской мэрии в среду, 16 сентября, прошел митинг инвесторов новостройки по улице Генерала Цветаева,11. Здесь уже несколько лет застройщик не может ввести дом в эксплуатацию.

"Мы очень ждали, когда дом наконец-то построят. Строили его долго, и вот наконец-то два года назад его достроили, но они никак не могут сдать его в эксплуатацию. Последние официальные ответы от застройщика были о том, что акты о готовности дома к сдаче в эксплуатации находятся в ГАСИ, но потом их вернули из-за недочетов", - рассказал один из инвесторов Дмитрий, передает УСИ Одесса.

Как сообщили изданию инвесторы, застройщик на контакт с инвесторами не выходит. Сейчас около 200 семей не могут нормально въехать в свои квартиры, хотя около 50 семей уже там проживают. Электричество получают от строительного кабеля. Жильцы обеспокоены, что в холодный сезон кабель не выдержит большого напряжения, и может возникнуть пожар. Помимо этого, оплата получается выше, так как платят они как за промышленное электричество.

Две недели назад жильцы отправили обращение с просьбой решить проблему на имя мэра города Геннадия Труханова и директора ГАСИ, но ответов пока не было.

Митинг у горсовета Одессы usionline.com

Как известно, по адресу Генерала Цветаева,11 строится ЖК ОДЕССКИЙ ДВОР. Ресурс НЕРУХОМІ поставил данному жилкомплексу низкий рейтинг – 2.9. Документы сейчас проверяются экспертами.